Ексклюзив
14:00 • 2350 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4690 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4912 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6560 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5970 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7026 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15500 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31625 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Tesla відкликає 12 963 електромобілі Model 3 та Model Y у США через можливий дефект акумуляторної батареї. Це може призвести до раптової втрати потужності двигуна, підвищуючи ризик ДТП.

Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів

Американський автовиробник Tesla відкликає 12 963 електромобілі моделей Model 3 та Model Y у США через можливий дефект у системі акумуляторної батареї, який може призвести до раптової втрати потужності двигуна. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, у деяких транспортних засобах виявлено дефект контактора акумуляторного блоку, що може викликати раптову зупинку або втрату здатності автомобіля розганятися, підвищуючи ризик дорожньо-транспортної пригоди.

Китайські автогіганти змінюють стратегію через падіння експорту в росію08.09.25, 11:34 • 3396 переглядiв

У Tesla повідомили, що власникам буде безкоштовно замінено пошкоджені компоненти, а оновлення проводитиметься через сервісні центри компанії. Водночас представники Tesla не прокоментували ситуацію на запит Reuters.

Виробник вже зафіксував 36 гарантійних звернень і 26 польових звітів, пов’язаних із цією проблемою. Компанія запевнила, що не отримувала повідомлень про аварії, травми чи смертельні випадки, спричинені цим дефектом.

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх04.09.25, 09:36 • 2798 переглядiв

Це вже друге повідомлення про технічні ризики для Tesla за жовтень. Раніше NHTSA оголосила про розслідування щодо 2,88 мільйона автомобілів Tesla, оснащених системою Full Self-Driving (повністю автономного керування). Причиною стали понад 50 повідомлень про потенційні порушення безпеки та серію ДТП, імовірно пов’язаних із функціонуванням автопілота.

Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів04.10.25, 15:54 • 11344 перегляди

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Tesla Inc
Reuters
Остін (Техас)
Техас
Сполучені Штати Америки