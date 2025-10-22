Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів
Київ • УНН
Tesla відкликає 12 963 електромобілі Model 3 та Model Y у США через можливий дефект акумуляторної батареї. Це може призвести до раптової втрати потужності двигуна, підвищуючи ризик ДТП.
Американський автовиробник Tesla відкликає 12 963 електромобілі моделей Model 3 та Model Y у США через можливий дефект у системі акумуляторної батареї, який може призвести до раптової втрати потужності двигуна. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, у деяких транспортних засобах виявлено дефект контактора акумуляторного блоку, що може викликати раптову зупинку або втрату здатності автомобіля розганятися, підвищуючи ризик дорожньо-транспортної пригоди.
У Tesla повідомили, що власникам буде безкоштовно замінено пошкоджені компоненти, а оновлення проводитиметься через сервісні центри компанії. Водночас представники Tesla не прокоментували ситуацію на запит Reuters.
Виробник вже зафіксував 36 гарантійних звернень і 26 польових звітів, пов’язаних із цією проблемою. Компанія запевнила, що не отримувала повідомлень про аварії, травми чи смертельні випадки, спричинені цим дефектом.
Це вже друге повідомлення про технічні ризики для Tesla за жовтень. Раніше NHTSA оголосила про розслідування щодо 2,88 мільйона автомобілів Tesla, оснащених системою Full Self-Driving (повністю автономного керування). Причиною стали понад 50 повідомлень про потенційні порушення безпеки та серію ДТП, імовірно пов’язаних із функціонуванням автопілота.
