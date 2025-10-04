Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів

Дві родини з Сан-Франциско звинуватили Tesla у смерті трьох студентів після аварії, стверджуючи, що конструкція дверних ручок Cybertruck заблокувала пасажирів всередині автомобіля під час пожежі. Про це пише УНН із посиланням на Electrek.

Деталі

Дві родини з району затоки Сан-Франциско подали позов проти Tesla через смерть своїх дітей - 19-річної доньки та 20-річного сина. За їхніми словами, "трагедія сталася через несправні дверні ручки Cybertruck, які не дозволили пасажирам вчасно вибратися з автомобіля".

Інцидент стався напередодні Дня подяки 2024 року в П'ємонті, Каліфорнія. Cybertruck, у якому їхали четверо студентів, врізався в дерево та стіну, після чого виникла пожежа. Після удару електронні дверні ручки перестали працювати, і пасажири опинилися заблокованими всередині, пише видання.

Як вказано, відео з камер спостереження, опубліковане Каліфорнійським дорожнім патрулем, показало останні миті Cybertruck, коли він на високій швидкості проїжджав поворот і, здавалося, втрачав контроль над задньою частиною автомобіля, піднімаючись на пагорб. На відео було видно великий спалах після того, як Cybertruck виходив з кадру.

Їхній друг, який їхав за Cybertruck в іншому автомобілі, зупинився і після 10–15 ударів впалою гілкою зміг розбити переднє пасажирське вікно та врятувати одного пасажира. На жаль, троє інших загинули - вони задихнулися від диму та отримали тяжкі опіки.

Трьома загиблими студентами коледжу були 19-річна Кріста Цукарахара та Сорен Діксон, а також 20-річний Джек Нельсон. Діксон керував автомобілем, і розслідування після аварії показало, що всі троє перебували під впливом алкоголю на момент аварії. Усі вони були друзями зі старшої школи, які повернулися з коледжу на День подяки.

Після аварії родина Цукахари подала позов проти спадкоємців Діксона , водія автомобіля. Автомобіль належав родичу Діксона. Цукахари тепер внесли зміни до свого позову, включивши Tesla до числа відповідачів після того, як розслідування після аварії показало, що конструкція автомобіля сприяла смертям, через дверні ручки, якими важко керувати, а також двері та вікна, до яких рятувальникам важко дістатися. Родина Нельсона подала окремий позов з тим самим звинуваченням.

Батьки Цукахари кажуть, що вона "була жива після аварії. Вона кликала на допомогу. І не могла вибратися". Цілком можливо, що простіші дверні ручки могли призвести до іншого результату, хоча троє дверей автомобіля були заблоковані стіною та деревом, в які він врізався.

Праві задні двері, сидіння, яке займав Нельсон, були вільними, згідно з позовом Нельсонів.

Дверні ручки Tesla

Автомобілі Tesla зазвичай отримують високі бали за безпеку пасажирів у краш-тестах, і Tesla рекламує своє "броньоване скло" як таке, що важко розбити попри відому невдалу демонстрацію на презентації Cybertruck, пише видання. І, схоже, пасажири загинули не від самого удару, а від того, що опинилися в пастці всередині, від диму та опіків, що виникли внаслідок аварії, ідеться у публікації.

Автомобілі Tesla оснащені електронними дверними ручками, зовнішні з яких розташовані врівень з корпусом автомобіля. Це покращує елегантний зовнішній вигляд, а також призводить до невеликого покращення аеродинаміки. Однак це також призводить до заплутаного керування, оскільки кожен автомобіль, випущений компанією досі, мав іншу дверну ручку в іншому місці транспортного засобу з іншим способом керування, ніж попередній.

Це також означає, що зовнішні дверні ручки може бути важко відчинити в екстреній ситуації. У цій аварії рятувальнику довелося бити по вікну Cybertruck "десять-п'ятнадцять" разів, після того, як йому не вдалося вибити його кулаком.

Крім того, система відмикання внутрішніх дверей може здатися заплутаною в екстреній ситуації. Зазвичай достатньо натиснути кнопку відмикання внутрішніх дверей, яка працює електронно. Однак, коли з автомобілем виникає проблема, ця система може відключитися і знадобиться ручне відмикання.

У кожній Tesla є ручний механізм розблокування, але він часто прихований у місці, яке пасажири можуть не знати, де його шукати, або ж їм може бути важко знайти його в надзвичайній ситуації, особливо пасажирам на задніх сидіннях.

На Cybertruck до важеля ручного відкривання передніх дверей відносно легко отримати доступ, він знаходиться безпосередньо перед склопідйомниками. Дійсно, іноді пасажири випадково тягнуть за цей важіль - зазначає видання.

Задній фіксатор набагато важче знайти. Щоб отримати до нього доступ, потрібно вийняти гумовий килимок з кишені для карти, відкривши трос механічного фіксатора з петлею на кінці, а потім потягнути його вперед.

Інші автомобілі Tesla мають аналогічно приховані механічні замки дверей у задній частині, під килимком під сидінням у Model S, під кишенею для карти в Model 3 та Model Y або за решіткою динаміка в Model X.

Ці конструкції викликали критику та нещодавно опинилися в центрі уваги урядових установ. Наразі NHTSA розслідує діяльність Tesla щодо дизайну дверних ручок, і Tesla підтвердила, що нарешті переробляє свої дверні ручки.

В інших частинах світу китайські регулятори автомобільної галузі розглядають заборону на висувні дверні ручки , оскільки багато нових елегантних електромобілів наслідують тенденцію, яку започаткувала Tesla зі своїми врізними дверними ручками.

Інші позови проти Tesla

Проти Tesla вже подавали кілька судових позовів через смертельні аварії в її автомобілях, здебільшого пов’язані з автопілотом або повністю автономним керуванням. Зазвичай компанія намагається врегулювати такі справи поза судом, хоча Ілон Маск заявляв, що "Tesla ніколи не здасться і не врегулює несправедливу справу проти себе, навіть якщо програє". Водночас, відмова компанії врегулювати нещодавній позов призвела до рішення суду на суму 243 мільйони доларів у першій справі щодо системи допомоги водієві (ADAS).

Нинішня аварія Cybertruck не пов’язана з автопілотом, але тепер цікаво спостерігати, як Tesla відреагує на позови Нельсона проти Tesla Inc, ідеться у публікації.

