Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов

Две семьи из Сан-Франциско обвинили Tesla в смерти трех студентов после аварии, утверждая, что конструкция дверных ручек Cybertruck заблокировала пассажиров внутри автомобиля во время пожара. Об этом пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Подробности

Две семьи из района залива Сан-Франциско подали иск против Tesla из-за смерти своих детей — 19-летней дочери и 20-летнего сына. По их словам, "трагедия произошла из-за неисправных дверных ручек Cybertruck, которые не позволили пассажирам вовремя выбраться из автомобиля".

Инцидент произошел накануне Дня благодарения 2024 года в Пьемонте, Калифорния. Cybertruck, в котором ехали четверо студентов, врезался в дерево и стену, после чего возник пожар. После удара электронные дверные ручки перестали работать, и пассажиры оказались заблокированными внутри, пишет издание.

Как указано, видео с камер наблюдения, опубликованное Калифорнийским дорожным патрулем, показало последние мгновения Cybertruck, когда он на высокой скорости проезжал поворот и, казалось, терял контроль над задней частью автомобиля, поднимаясь на холм. На видео была видна большая вспышка после того, как Cybertruck выходил из кадра.

Их друг, ехавший за Cybertruck в другом автомобиле, остановился и после 10–15 ударов упавшей веткой смог разбить переднее пассажирское окно и спасти одного пассажира. К сожалению, трое других погибли — они задохнулись от дыма и получили тяжелые ожоги.

Тремя погибшими студентами колледжа были 19-летняя Криста Цукарахара и Сорен Диксон, а также 20-летний Джек Нельсон. Диксон управлял автомобилем, и расследование после аварии показало, что все трое находились под воздействием алкоголя на момент аварии. Все они были друзьями со старшей школы, которые вернулись из колледжа на День благодарения.

Tesla делает электромобиль Cybertruck дороже, даже когда продажи резко снижаются - СМИ

После аварии семья Цукахары подала иск против наследников Диксона, водителя автомобиля. Автомобиль принадлежал родственнику Диксона. Цукахары теперь внесли изменения в свой иск, включив Tesla в число ответчиков после того, как расследование после аварии показало, что конструкция автомобиля способствовала смертям из-за дверных ручек, которыми трудно управлять, а также дверей и окон, к которым спасателям трудно добраться. Семья Нельсона подала отдельный иск с тем же обвинением.

Родители Цукахары говорят, что она "была жива после аварии. Она звала на помощь. И не могла выбраться". Вполне возможно, что более простые дверные ручки могли привести к другому результату, хотя трое дверей автомобиля были заблокированы стеной и деревом, в которые он врезался.

Правая задняя дверь, сиденье, которое занимал Нельсон, были свободными, согласно иску Нельсонов.

Дверные ручки Tesla

Автомобили Tesla обычно получают высокие баллы за безопасность пассажиров в краш-тестах, и Tesla рекламирует свое "бронированное стекло" как такое, что трудно разбить, несмотря на известную неудачную демонстрацию на презентации Cybertruck, пишет издание. И, похоже, пассажиры погибли не от самого удара, а от того, что оказались в ловушке внутри, от дыма и ожогов, возникших в результате аварии, говорится в публикации.

Автомобили Tesla оснащены электронными дверными ручками, внешние из которых расположены вровень с корпусом автомобиля. Это улучшает элегантный внешний вид, а также приводит к небольшому улучшению аэродинамики. Однако это также приводит к запутанному управлению, поскольку каждый автомобиль, выпущенный компанией до сих пор, имел другую дверную ручку в другом месте транспортного средства с другим способом управления, чем предыдущий.

Это также означает, что внешние дверные ручки может быть трудно открыть в экстренной ситуации. В этой аварии спасателю пришлось бить по окну Cybertruck "десять-пятнадцать" раз, после того как ему не удалось выбить его кулаком.

Кроме того, система отпирания внутренних дверей может показаться запутанной в экстренной ситуации. Обычно достаточно нажать кнопку отпирания внутренних дверей, которая работает электронно. Однако, когда с автомобилем возникает проблема, эта система может отключиться и понадобится ручное отпирание.

В каждой Tesla есть ручной механизм разблокировки, но он часто скрыт в месте, которое пассажиры могут не знать, где его искать, или же им может быть трудно найти его в чрезвычайной ситуации, особенно пассажирам на задних сиденьях.

На Cybertruck к рычагу ручного открывания передних дверей относительно легко получить доступ, он находится непосредственно перед стеклоподъемниками. Действительно, иногда пассажиры случайно тянут за этот рычаг - отмечает издание.

Задний фиксатор намного труднее найти. Чтобы получить к нему доступ, нужно вынуть резиновый коврик из кармана для карты, открыв трос механического фиксатора с петлей на конце, а затем потянуть его вперед.

Другие автомобили Tesla имеют аналогично скрытые механические замки дверей в задней части, под ковриком под сиденьем в Model S, под карманом для карты в Model 3 и Model Y или за решеткой динамика в Model X.

Эти конструкции вызвали критику и недавно оказались в центре внимания правительственных учреждений. В настоящее время NHTSA расследует деятельность Tesla по дизайну дверных ручек, и Tesla подтвердила, что наконец перерабатывает свои дверные ручки.

В других частях мира китайские регуляторы автомобильной отрасли рассматривают запрет на выдвижные дверные ручки, поскольку многие новые элегантные электромобили следуют тенденции, которую начала Tesla со своими врезными дверными ручками.

Другие иски против Tesla

Против Tesla уже подавали несколько судебных исков из-за смертельных аварий в ее автомобилях, в основном связанных с автопилотом или полностью автономным управлением. Обычно компания пытается урегулировать такие дела вне суда, хотя Илон Маск заявлял, что "Tesla никогда не сдастся и не урегулирует несправедливое дело против себя, даже если проиграет". В то же время, отказ компании урегулировать недавний иск привел к решению суда на сумму 243 миллиона долларов в первом деле по системе помощи водителю (ADAS).

Нынешняя авария Cybertruck не связана с автопилотом, но теперь интересно наблюдать, как Tesla отреагирует на иски Нельсона против Tesla Inc, говорится в публикации.

В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки