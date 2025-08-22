Tesla делает электромобиль Cybertruck дороже, даже когда продажи резко снижаются - СМИ

$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 5096 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 5858 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 5532 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 7564 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 11118 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 10161 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 15831 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 17656 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12468 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13359 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Морской дрон ГУР в бухте новороссийска уничтожил элитных российских водолазов - разведка22 августа, 07:03
В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени22 августа, 07:37
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"22 августа, 08:13
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка11:46
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов15:31
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Сергей Кузьминых
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Ручная граната

Tesla делает электромобиль Cybertruck дороже, даже когда продажи резко снижаются - СМИ

Киев

 • 174 просмотра

Самый дорогой пикап Tesla Cybertruck Cyberbeast теперь стоит на 15 тысяч долларов больше. Изменение цены произошло без официальных объявлений на фоне слабых продаж модели.

Tesla делает электромобиль Cybertruck дороже, даже когда продажи резко снижаются - СМИ

Самый дорогой пикап Tesla Cybertruck, известный как Cyberbeast, теперь на 15 тысяч долларов дороже. Изменение произошло за одну ночь, и компания нигде не афишировала повышение цены, сообщает Inside Evs, пишет УНН.

Детали

За дополнительные деньги компания предлагает свой так называемый полностью автономный (под наблюдением) комплекс помощи водителю, который обычно стоит 8 тысяч долларов, а также неограниченную наддувную зарядку, четырехлетний премиум-пакет обслуживания и премиум-подключение.

Все это завернуто в обязательный "пакет Luxe", который недоступен для других комплектаций. Это означает, что если кто-то хочет самый мощный и быстрый Cybertruck, трехмоторный Cyberbeast, ему придется выложить 117 235 долларов, даже если ему не нужны дополнительные опции. При этом, федеральная налоговая льгота в размере 7 500 долларов недоступна для этой комплектации при покупке за наличные, поскольку ее рекомендованная розничная цена превышает 80 тысяч долларов.

С дополнительными опциями и более высокой ценой, Cybertruck Cyberbeast теперь стоит почти столько же, сколько квадроцикл Rivian R1T, который мощнее (1205 лошадиных сил против 845 лошадиных сил), быстрее (разгон от 0 до 96 километров в час за 2,5 секунды против 2,6 секунды) и имеет больший запас хода (544 километра против 515 километров).

Единственный способ получить Cybertruck без дополнительных функций – это выбрать более дешевую версию, либо базовую Long Range за 72 235 долларов, либо среднюю за 82 235 долларов с полным приводом.

Владельцы Tesla теперь могут приобрести "неубиваемые" диски09.08.25, 11:51

Изменение происходит на фоне того, что продажи Cybertruck, мягко говоря, были слабыми. Во втором квартале противоречивый угловой электрический пикап зафиксировал свои худшие показатели продаж за год, всего 4306 единиц нашли новые дома за три месяца.

Tesla приняла аналогично запутанное решение относительно медленно продаваемых Model S и Model X в конце прошлой недели. Компания добавила тот же обязательный пакет Luxe к комплектациям обеих моделей, повысив конечную цену на 10 000 долларов.

Учитывая низкие показатели продаж Model S, Model X и Cybertruck, Tesla уже давно полагается на массово производимые Model 3 и Model Y, чтобы зарабатывать деньги. Однако решение сделать свои самые дорогие автомобили еще дороже, наполнив их функциями, которые людям не нужны, не поможет сдвинуть дело в правильном направлении.

Дополнение

Компания Tesla официально представила в Китае новую 6-местную Model YL. Ее цена стартует от 339 000 китайских юаней, а поставки начнутся в сентябре.

Павел Зинченко

Авто
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Китай