Tesla делает электромобиль Cybertruck дороже, даже когда продажи резко снижаются - СМИ

Самый дорогой пикап Tesla Cybertruck, известный как Cyberbeast, теперь на 15 тысяч долларов дороже. Изменение произошло за одну ночь, и компания нигде не афишировала повышение цены, сообщает Inside Evs, пишет УНН.

Детали

За дополнительные деньги компания предлагает свой так называемый полностью автономный (под наблюдением) комплекс помощи водителю, который обычно стоит 8 тысяч долларов, а также неограниченную наддувную зарядку, четырехлетний премиум-пакет обслуживания и премиум-подключение.

Все это завернуто в обязательный "пакет Luxe", который недоступен для других комплектаций. Это означает, что если кто-то хочет самый мощный и быстрый Cybertruck, трехмоторный Cyberbeast, ему придется выложить 117 235 долларов, даже если ему не нужны дополнительные опции. При этом, федеральная налоговая льгота в размере 7 500 долларов недоступна для этой комплектации при покупке за наличные, поскольку ее рекомендованная розничная цена превышает 80 тысяч долларов.

С дополнительными опциями и более высокой ценой, Cybertruck Cyberbeast теперь стоит почти столько же, сколько квадроцикл Rivian R1T, который мощнее (1205 лошадиных сил против 845 лошадиных сил), быстрее (разгон от 0 до 96 километров в час за 2,5 секунды против 2,6 секунды) и имеет больший запас хода (544 километра против 515 километров).

Единственный способ получить Cybertruck без дополнительных функций – это выбрать более дешевую версию, либо базовую Long Range за 72 235 долларов, либо среднюю за 82 235 долларов с полным приводом.

Изменение происходит на фоне того, что продажи Cybertruck, мягко говоря, были слабыми. Во втором квартале противоречивый угловой электрический пикап зафиксировал свои худшие показатели продаж за год, всего 4306 единиц нашли новые дома за три месяца.

Tesla приняла аналогично запутанное решение относительно медленно продаваемых Model S и Model X в конце прошлой недели. Компания добавила тот же обязательный пакет Luxe к комплектациям обеих моделей, повысив конечную цену на 10 000 долларов.

Учитывая низкие показатели продаж Model S, Model X и Cybertruck, Tesla уже давно полагается на массово производимые Model 3 и Model Y, чтобы зарабатывать деньги. Однако решение сделать свои самые дорогие автомобили еще дороже, наполнив их функциями, которые людям не нужны, не поможет сдвинуть дело в правильном направлении.

Дополнение

Компания Tesla официально представила в Китае новую 6-местную Model YL. Ее цена стартует от 339 000 китайских юаней, а поставки начнутся в сентябре.