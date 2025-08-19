$41.260.08
Tesla офіційно представила шестимісну Model YL

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

Tesla офіційно представила в Китаї нову 6-місну Model YL. Її ціна стартує від 339 000 китайських юанів, а постачання розпочнеться у вересні.

Tesla офіційно представила шестимісну Model YL

Tesla офіційно представила у Китаї Model YL, нову, більшу 6-місну Model Y, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Ціна стартує від 339 000 китайських юанів, що еквівалентно приблизно 47 000 доларів США. Це приблизно на 3600 доларів США дорожче, ніж Model Y Long Range AWD у Китаї.

Запас ходу за циклом CLTC становить 751 км, що зазвичай забезпечує більший запас ходу, ніж за стандартами WLTP та EPA.

Для порівняння, більша версія досягає приблизно такого ж запасу ходу, що і менша Model Y Long Range AWD завдяки більшій акумуляторній батареї.

Минулого місяця були опубліковані перші технічні характеристики та габарити, що підтверджують збільшення довжини приблизно на 180 мм, висоти приблизно на 24 мм та колісної бази також на 150 мм.

Тепер Tesla підтвердила кілька додаткових характеристик, включаючи об'єм багажного відділення до 2539 літрів та електричні підлокітники на сидіннях другого ряду.

Автовиробник планує розпочати постачання у вересні.

"Ціна цілком розумна в порівнянні з поточною лінійкою Tesla, що робить оновлення відносно доступним. Однак він значно дорожчий за інших 6-місних повністю електричних позашляховиків у Китаї, таких як Onvo L90, який приблизно на 8000 доларів дешевше", - зауважується у публікації.

Tesla випустить електромобіль Model 3 Plus з рекордно великим запасом ходу18.07.25, 18:15 • 7310 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Tesla Inc
Китай