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Tesla Model Y
The Times
Безпілотний літальний апарат

Tesla випустить електромобіль Model 3 Plus з рекордно великим запасом ходу

Київ • УНН

 • 2802 перегляди

Tesla працює над новою версією седана Model 3, яка може мати найдовший запас ходу в лінійці. Нова модель, названа Model 3+, матиме один двигун, задній привід та потрійні літій-іонні елементи LG.

Tesla випустить електромобіль Model 3 Plus з рекордно великим запасом ходу

Виробник електромобілів Tesla працює над створенням нового варіанту свого седана Model 3. Можливо, цей електромобіль матиме найдовший запас ходу з усіх моделей цієї лінійки, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Нова заявка, подана до Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), називається Tesla Model 3+. Згідно з заявкою, новий автомобіль буде варіантом з одним двигуном та заднім приводом, а також потужністю 225 кВт.

У той час як доступна наразі версія із заднім приводом (RWD) використовує акумуляторні елементи LFP, нова версія має потрійні літій-іонні елементи LG, які мають вищу щільність енергії. Інші основні характеристики автомобіля — загальна довжина, колісна база та вага — такі ж, як і у базової версії Model 3.

Не всі характеристики автомобіля відомі, але те, що наразі вдалося дізнатися (разом із назвою автомобіля, Model 3+), вказує на те, що це варіант автомобіля з більшим запасом ходу.

Наразі Tesla Model 3 з найдовшим запасом ходу (це модель RWDe) в Китаї має запас енергії на 753 кілометри. Новий варіант потенційно може перевищити 800 кілометрів, що стане першим випадком для Tesla.

У США Model 3 з найбільшим запасом ходу може проїхати 584 км за оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), хоча в Китаї показники запасу ходу базуються на Китайському циклі випробувань легких транспортних засобів (CLTC), який дещо щедріший у своїх оцінках.

Новинка з'явилася невдовзі після того, як до MIIT також було подано заявку на новий варіант Model Y. Він називається Tesla Model YL, має подовжену колісну базу та три ряди сидінь з двома сидіннями в кожному, загалом шість.

Немає жодної інформації про те, коли два нові варіанти з'являться на ринках США та інших ринках Tesla. Обидві розробки дуже цікаві, оскільки вони вирішують дві дуже важливі проблеми для сучасних електромобілів: внутрішній простір та запас ходу.

Доповнення

Tesla подала заявку на ліцензію для продажу нової версії седана Model 3 у Китаї. Ця одномоторна задньопривідна версія оснащена потрійною батареєю NMC від LG, яка раніше була доступна лише у повнопривідних моделях.

Організація Consumer Reports проаналізувала понад 300 000 автомобілів для рейтингу надійності 2025 року. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep та Tesla визнані найменш надійними моделями.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ТехнологіїАвто
Tesla Model Y
Tesla
Китай
Сполучені Штати Америки
Tesla
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