Tesla выпустит электромобиль Model 3 Plus с рекордно большим запасом хода

Производитель электромобилей Tesla работает над созданием нового варианта своего седана Model 3. Возможно, этот электромобиль будет иметь самый большой запас хода из всех моделей этой линейки, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Новая заявка, поданная в Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), называется Tesla Model 3+. Согласно заявке, новый автомобиль будет вариантом с одним двигателем и задним приводом, а также мощностью 225 кВт.

В то время как доступная сейчас версия с задним приводом (RWD) использует аккумуляторные элементы LFP, новая версия имеет тройные литий-ионные элементы LG, которые имеют более высокую плотность энергии. Другие основные характеристики автомобиля — общая длина, колесная база и вес — такие же, как и у базовой версии Model 3.

Не все характеристики автомобиля известны, но то, что сейчас удалось узнать (вместе с названием автомобиля, Model 3+), указывает на то, что это вариант автомобиля с большим запасом хода.

Сейчас Tesla Model 3 с самым длинным запасом хода (это модель RWDe) в Китае имеет запас энергии на 753 километра. Новый вариант потенциально может превысить 800 километров, что станет первым случаем для Tesla.

В США Model 3 с наибольшим запасом хода может проехать 584 км по оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), хотя в Китае показатели запаса хода базируются на Китайском цикле испытаний легких транспортных средств (CLTC), который несколько щедрее в своих оценках.

Новинка появилась вскоре после того, как в MIIT также была подана заявка на новый вариант Model Y. Он называется Tesla Model YL, имеет удлиненную колесную базу и три ряда сидений с двумя сиденьями в каждом, всего шесть.

Нет никакой информации о том, когда два новых варианта появятся на рынках США и других рынках Tesla. Обе разработки очень интересны, поскольку они решают две очень важные проблемы для современных электромобилей: внутреннее пространство и запас хода.

Дополнение

Tesla подала заявку на лицензию для продажи новой версии седана Model 3 в Китае. Эта одномоторная заднеприводная версия оснащена тройной батареей NMC от LG, которая ранее была доступна только в полноприводных моделях.

Организация Consumer Reports проанализировала более 300 000 автомобилей для рейтинга надежности 2025 года. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep и Tesla признаны наименее надежными моделями.