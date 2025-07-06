Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік
Київ • УНН
Організація Consumer Reports проаналізувала понад 300 000 автомобілів для рейтингу надійності 2025 року. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep та Tesla визнані найменш надійними моделями.
Експерти з США назвали 5 моделей найбільш ненадійних автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на GoBankingRates.
Деталі
Незалежна некомерційна організація Consumer Reports проаналізувала дані про понад 300 000 автомобілів. Це робилось для створення рейтингу надійності за 2025 рік.
В результаті були відібрані п’ять моделей авто, які не відрізняються особливою надійністю.
Rivian
- Рейтинг надійності Consumer Reports: 14 зі 100;
- Рейтинг надійності CarEdge: 18/100.
Cadillac
- Рейтинг надійності Consumer Reports: 27/100;
- Рейтинг надійності CarEdge: 27/100.
GMC
- Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;
- Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.
Jeep
- Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;
- Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.
Tesla
- Рейтинг надійності Consumer Reports: 36/100;
- Рейтинг надійності CarEdge: 36/100.
Нагадаємо
Китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році. Водночас Tesla вперше зіткнулася з річним спадом.