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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Організація Consumer Reports проаналізувала понад 300 000 автомобілів для рейтингу надійності 2025 року. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep та Tesla визнані найменш надійними моделями.

Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік

Експерти з США назвали 5 моделей найбільш ненадійних автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на GoBankingRates.

Деталі

Незалежна некомерційна організація Consumer Reports проаналізувала дані про понад 300 000 автомобілів. Це робилось для створення рейтингу надійності за 2025 рік.

В результаті були відібрані п’ять моделей авто, які не відрізняються особливою надійністю.

Rivian

  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 14 зі 100;
    • Рейтинг надійності CarEdge: 18/100.

      Cadillac

      • Рейтинг надійності Consumer Reports: 27/100;
        • Рейтинг надійності CarEdge: 27/100.

          GMC

          • Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;
            • Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.

              Jeep

              • Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;
                • Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.

                  Tesla

                  • Рейтинг надійності Consumer Reports: 36/100;
                    • Рейтинг надійності CarEdge: 36/100.

                      Нагадаємо

                      Китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році. Водночас Tesla вперше зіткнулася з річним спадом.

                      Євген Устименко

                      Євген Устименко

                      Новини СвітуАвто
                      Tesla
                      Сполучені Штати Америки
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