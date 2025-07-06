Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік

Експерти з США назвали 5 моделей найбільш ненадійних автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на GoBankingRates.

Деталі

Незалежна некомерційна організація Consumer Reports проаналізувала дані про понад 300 000 автомобілів. Це робилось для створення рейтингу надійності за 2025 рік.

В результаті були відібрані п’ять моделей авто, які не відрізняються особливою надійністю.

Rivian

Рейтинг надійності Consumer Reports: 14 зі 100;

Рейтинг надійності CarEdge: 18/100.

Cadillac

Рейтинг надійності Consumer Reports: 27/100;

Рейтинг надійності CarEdge: 27/100.

GMC

Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;

Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.

Jeep

Рейтинг надійності Consumer Reports: 33/100;

Рейтинг надійності CarEdge: 33/100.

Tesla

Рейтинг надійності Consumer Reports: 36/100;

Рейтинг надійності CarEdge: 36/100.

Нагадаємо

Китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році. Водночас Tesla вперше зіткнулася з річним спадом.