Китайські BYD і Chery збільшили продажі на 40% по всьому світу проти падіння результатів у Tesla

Китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продаж приблизно на 40% по всьому світу в 2024 році, в той час як Tesla вперше зіткнулася з річним спадом продажів. Цього року продаж американського піонера електромобілів падає, оскільки генеральний директор Ілон Маск відлякує клієнтів своєю політичною діяльністю. Про це пише Reuters, передає УНН.

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BYD, Chery та інші китайські виробники автомобілів змінили світову канву авторинку завдяки своїй безпрецедентній гнучкості. Вони знайшли способи розробляти нові моделі менш ніж за половину часу, який би на такі завдання знадобився іноземним конкурентам, що сприяло вибуховому зростанню.

У жовтні 2023 року китайський автовиробник Chery наказав інженерам та постачальникам у стислі терміни вирушити на випробувальний полігон у Чжаоюань, провінція Шаньдун.

Протягом вихідних вони мали здійснити капітальний ремонт підвіски та рульового керування китайської версії позашляховика Chery Omoda 5 для Європи, ключового ринку в глобальній експансії моделі. Проблема полягала в тому, що автомобіль був розроблений для гладких китайських вулиць та низьких швидкостей. Тепер він мав витримувати звивисті та вибоїсті дороги Європи.

Через шість тижнів Chery почала постачати дилерам Omoda 5 європейської специфікації з новим рульовим керуванням, системою контролю тяги, гальмами, амортизаторами коливань та шинами.

Можна забути про те, щоб європейські автовиробники запропонували настільки кардинальне вирішення проблеми у такі стиснуті строки. Це неможливо - сказав старший експерт Chery з динаміки автомобілів, який керував капітальним ремонтом, Ріккардо Тонеллі.

Тонеллі, який раніше працював в офісі італійського автовиробника та корейського виробника шин, підрахував, що західним виробникам знадобиться понад рік, щоб втілити аналогічні покращення через свої порівняно бюрократичні організації.

Оновлення Chery під Omoda є прикладом революційної швидкості та гнучкості китайських автовиробників, які захопили контроль над своїм внутрішнім ринком, найбільшим у світі, у колись домінуючих іноземних конкурентів. Тепер китайські автогіганти, що розвиваються, змагаються за розширення на світовому ринку, а Chery є провідним експортером. Гігант електромобілів BYD, найбільший автовиробник Китаю, становить більшу довгострокову конкурентну загрозу, кажуть керівники галузі.

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Нові лідерські позиції Китаю в автомобільній галузі значною мірою зумовлені єдиним досягненням у виробництві – скороченням часу розробки автомобіля більш ніж вдвічі, до 18 місяців для повністю нової або оновленої моделі. Консалтингова компанія AlixPartners виявила, що середній вік електричної або гібридної моделі китайського бренду, що продається всередині країни, становить 1,6 року порівняно з 5,4 року для іноземних брендів.

Така швидкість збентежила традиційних автовиробників, які традиційно перепроектували автомобілі приблизно раз на п'ять років або раз на десятиліття для пікапів.

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