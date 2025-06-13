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У травні українці придбали на 70% більше авто з КНР, ніж рік тому: названо найпопулярніші моделі

Київ • УНН

 • 334 перегляди

У травні українці придбали майже 1600 легкових авто з Китаю, що на 70% більше, ніж торік. Найбільшим попитом користуються електромобілі, зокрема VW ID.UNYX та BYD Song Plus.

У травні українці придбали на 70% більше авто з КНР, ніж рік тому: названо найпопулярніші моделі

У минулому місяці придбано майже 1600, ввезених з Китаю легкових авто, але більшість з загальної сукупності - електромобілі. Передає УНН із посиланням на Асоціацію автовиробників України.

Деталі

Впродовж минулого місяця українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

- передає УкрАвтопром.

Ось що відомо про найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

На першому місці VW ID.UNYX - ідеться про 254 одиниць загалом;

Другу і третю сходинку посіли - BYD Song Plus (216 од.) та HONDA eNS1 (188 од.);

4 місце - BYD Sea Lion 07 (61 од.). На 5-му місці ZEEKR 7X - 55 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • ZEEKR 001 - 26 од.;
    • BUICK Envision - 19 од.;
      • VW ID.UNYX - 18 од.;
        • AUDI Q4 e-tron - 17 од.;
          • MG ZS - 15 од.

            Нагадаємо

            У квітні 2025 року Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.

            У квітні автопродажі в Китаї зросли на 14,8%, третій місяць поспіль. Попит на електромобілі та гібриди збільшився на 33,9% завдяки урядовій програмі субсидій.

            За перші три місяці 2024 року в Україну імпортовано 20,1 тисяч електромобілів на суму 355,5 млн доларів

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            Авто
            Львівська область
            Китайська Народна Республіка
            Україна
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