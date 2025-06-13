У травні українці придбали на 70% більше авто з КНР, ніж рік тому: названо найпопулярніші моделі
Київ • УНН
У травні українці придбали майже 1600 легкових авто з Китаю, що на 70% більше, ніж торік. Найбільшим попитом користуються електромобілі, зокрема VW ID.UNYX та BYD Song Plus.
У минулому місяці придбано майже 1600, ввезених з Китаю легкових авто, але більшість з загальної сукупності - електромобілі. Передає УНН із посиланням на Асоціацію автовиробників України.
Деталі
Впродовж минулого місяця українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.
Ось що відомо про найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
На першому місці VW ID.UNYX - ідеться про 254 одиниць загалом;
Другу і третю сходинку посіли - BYD Song Plus (216 од.) та HONDA eNS1 (188 од.);
4 місце - BYD Sea Lion 07 (61 од.). На 5-му місці ZEEKR 7X - 55 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 26 од.;
- BUICK Envision - 19 од.;
- VW ID.UNYX - 18 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 17 од.;
- MG ZS - 15 од.
Нагадаємо
У квітні 2025 року Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.
У квітні автопродажі в Китаї зросли на 14,8%, третій місяць поспіль. Попит на електромобілі та гібриди збільшився на 33,9% завдяки урядовій програмі субсидій.
За перші три місяці 2024 року в Україну імпортовано 20,1 тисяч електромобілів на суму 355,5 млн доларів.