Імпорт легкових електрокарів у першому кварталі зріс на третину
Київ • УНН
За перші три місяці 2024 року в Україну імпортовано 20,1 тисяч електромобілів на суму 355,5 млн доларів. Найбільше нових електрокарів було поставлено з Китаю, а вживаних – зі США.
Впродовж першого кварталу поточного року в Україну було імпортовано 20,1 тисяч легкових електромобілів. Це майже на третину перевищило динаміку ввезення "зелених" машин минулого року. Про повідомляє УНН з посиланням Держстат.
Деталі
За перші три місяці року в Україну завезли електромобілів на 355,5 мільйонів доларів США.
Зі вказаної кількості імпортовано 4,4 тисячі нових автомобілів, показник на 12% більший за торішній. Вживаних за перші три місяці року поставили 15,7 тисяч автівок. Приріст імпорту цього типу машин проти минулорічного показника становить 39%.
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Лідером ринку з постачання нових електромобілів залишається Китай. З цієї країни поставили 93% нових електрокарів. Найбільше вживаних електричних легковиків за вказаний період імпортували зі Сполучених Штатів Америки - 38%.
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Нагадаємо
Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y.