Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
16 травня, 00:03 • 18452 перегляди

Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії

15 травня, 18:19 • 78841 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

15 травня, 16:24 • 142920 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 15:19 • 94858 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 129288 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 127491 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 172340 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 150677 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 343060 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 105163 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
92%
748мм
Популярнi новини

"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA

15 травня, 22:13 • 40775 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

01:06 • 29672 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

01:45 • 27570 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

02:19 • 48987 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

03:59 • 63710 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 142765 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 158575 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 223341 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 288742 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 342993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 44735 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 83420 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 112660 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 146493 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 94740 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць

Київ • УНН

 • 648 перегляди

У квітні українці придбали 5,6 тис. вживаних авто до 5 років, 27% від усіх з пробігом. Електромобілі склали найбільшу частку, лідером стала Tesla Model Y.

Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць

Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Упродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі - 50%

- повідомили в Укравтопромі.

Далі йдуть: бензинові авто - 33%, гібридні - 9%, дизельні - 6%, авто з ГБО - 2%.

Топ-10

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • TESLA Model Y - 552 од.;
    • TESLA Model 3 - 306 од.;
      • KIA Niro - 200 од.;
        • NISSAN Rogue - 171 од.;
          • HYUNDAI Kona - 168 од.;
            • MAZDA CX5 - 167 од.;
              • AUDI E-Tron Sportback - 149 од.;
                • CHEVROLET Bolt - 129 од.;
                  • VOLKSWAGEN Tiguan - 115 од.;
                    • NISSAN Leaf - 109 од.

                      В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом08.05.25, 08:56 • 3782 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаАвто
                      Tesla Model Y
                      Tesla Inc
                      Україна
                      Brent
                      $64.55
                      Bitcoin
                      $103,899.60
                      S&P 500
                      $5,912.15
                      Tesla
                      $341.53
                      Газ TTF
                      $35.35
                      Золото
                      $3,217.94
                      Ethereum
                      $2,594.75