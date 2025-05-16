Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць
Київ • УНН
У квітні українці придбали 5,6 тис. вживаних авто до 5 років, 27% від усіх з пробігом. Електромобілі склали найбільшу частку, лідером стала Tesla Model Y.
Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".
У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Упродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі - 50%
Далі йдуть: бензинові авто - 33%, гібридні - 9%, дизельні - 6%, авто з ГБО - 2%.
Топ-10
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 552 од.;
- TESLA Model 3 - 306 од.;
- KIA Niro - 200 од.;
- NISSAN Rogue - 171 од.;
- HYUNDAI Kona - 168 од.;
- MAZDA CX5 - 167 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 149 од.;
- CHEVROLET Bolt - 129 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 115 од.;
- NISSAN Leaf - 109 од.
В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом08.05.25, 08:56 • 3782 перегляди