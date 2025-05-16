Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць

Українці у квітні придбали 5,6 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років, що становить 27% від усіх з пробігом за місяць. Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі, а лідером стала Tesla Model Y, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Упродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі - 50% - повідомили в Укравтопромі.

Далі йдуть: бензинові авто - 33%, гібридні - 9%, дизельні - 6%, авто з ГБО - 2%.

Топ-10

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 552 од.;

TESLA Model 3 - 306 од.;

KIA Niro - 200 од.;

NISSAN Rogue - 171 од.;

HYUNDAI Kona - 168 од.;

MAZDA CX5 - 167 од.;

AUDI E-Tron Sportback - 149 од.;

CHEVROLET Bolt - 129 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 115 од.;

NISSAN Leaf - 109 од.

В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом