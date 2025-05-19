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Майже 21 мільйон автівок продали у світі з початку року: які країни у топі

Київ • УНН

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У першому кварталі 2025 року світові продажі авто зросли на 3,1%, досягнувши 20,97 млн. Китай лідирує з 5,98 млн проданих авто, збільшивши показник на 4,5%.

Майже 21 мільйон автівок продали у світі з початку року: які країни у топі

Світові продажі нових легкових та комерційних авто у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн одиниць, що на 3,1% більше, ніж торік. Верхівку рейтингу за обсягами продажу нових авто обіймає Китай. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.

За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ-10

Топ-10 країн за обсягами продажу нових авто виглядає так:

  1. Китай - 5,98 млн од. (+4,5%).
    1. США - 3,9 млн од. (-2,7%).
      1. Японія - 1,24 млн од. (+13,8%).
        1. Індія - 1,18 млн од. (+2,2%).
          1. Велика Британія - 668,5 тис. од. (-1,5%).
            1. Німеччина - 662, 5 тис. од. (-4,4%).
              1. Бразилія - 532,7 тис. од. (+8,2%).
                1. Італія - 496,2 тис. од. (-2%).
                  1. Канада - 430,4 тис. од. (+6,3%).
                    1. Франція - 407,3 тис. од. (-8,1%).

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                      Яна Соколівська

                      Яна Соколівська

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