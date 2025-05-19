Майже 21 мільйон автівок продали у світі з початку року: які країни у топі
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 року світові продажі авто зросли на 3,1%, досягнувши 20,97 млн. Китай лідирує з 5,98 млн проданих авто, збільшивши показник на 4,5%.
Світові продажі нових легкових та комерційних авто у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн одиниць, що на 3,1% більше, ніж торік. Верхівку рейтингу за обсягами продажу нових авто обіймає Китай. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.
За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Топ-10
Топ-10 країн за обсягами продажу нових авто виглядає так:
- Китай - 5,98 млн од. (+4,5%).
- США - 3,9 млн од. (-2,7%).
- Японія - 1,24 млн од. (+13,8%).
- Індія - 1,18 млн од. (+2,2%).
- Велика Британія - 668,5 тис. од. (-1,5%).
- Німеччина - 662, 5 тис. од. (-4,4%).
- Бразилія - 532,7 тис. од. (+8,2%).
- Італія - 496,2 тис. од. (-2%).
- Канада - 430,4 тис. од. (+6,3%).
- Франція - 407,3 тис. од. (-8,1%).
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