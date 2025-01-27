У "Дії" відновили купівлю-продаж авто, заплановано нові сервіси для водіїв - Федоров

У застосунку "Дія" знову доступна послуга перереєстрації автомобілів, а протягом року зʼявиться ще не один крутий сервіс для водіїв, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.

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"Купуйте та продавайте авто з "Дією" - відновили послугу. Знаю, що ви чекали на повернення саме цього сервісу. (...) Призначайте зустріч з покупцем або продавцем у зручний час та в зручному місці. Кілька хвилин у "Дії", обмін ключами й грошима - і готово. Новий техпаспорт підтягнеться в "Дії" одразу, а фізичний надійде поштою", - написав Федоров.

З його слів, перереєстрація авто в "Дії" працює "чітко й безшовно", не потрібно користуватися послугами "бігунків" чи відпрошуватися з роботи, щоб постояти в черзі.

"До речі, купівля авто з "Дією" - це ще й можливість вибрати ексклюзивні номери серії DI. Такі можна отримати лише при купівлі авто через "Дію", - вказав віцепрем'єр.

На цьому, за його словами, переваги не закінчуються. "Дія" перевірить машину на обтяження, арешти, розшук. І раптом з ластівкою щось не так - "Дія" не дасть завершити угоду. Вам, як покупцю, залишається тільки подивитися машину на СТО й зробити кілька кліків у застосунку", - зауважив Федоров.

"Користуйтеся "Дією" для продажу авто, бо зручно, безпечно й майже як магія", - вказав він.

"Спойлер: протягом року в "Дії" зʼявиться не один крутий сервіс для водіїв, не пропустіть", - наголосив Федоров.

Контекст

Перереєстрація авто у "Дії" тимчасово не працювала на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.