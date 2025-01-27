В "Дія" возобновили куплю-продажу авто, запланированы новые сервисы для водителей - Федоров

ukenru
Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 24110 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 45906 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
07:50 • 78372 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 90746 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 123288 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 201175 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202342 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 285778 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 161813 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132437 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

27 января, 01:32 • 70946 просмотра
ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

27 января, 03:56 • 112339 просмотра
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 117321 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 106128 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 82392 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 184743 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 285792 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 286992 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 252290 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 307464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 82392 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 121796 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 132738 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 131249 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 131002 просмотра
Актуальное
В "Дія" возобновили куплю-продажу авто, запланированы новые сервисы для водителей - Федоров

В "Дія" возобновили куплю-продажу авто, запланированы новые сервисы для водителей - Федоров

Киев  •  УНН

 • 2467 просмотра

Read in English

В приложении «Дія» снова доступна услуга купли-продажи автомобилей с мгновенной перерегистрацией. Михаил Федоров анонсировал появление новых автомобильных сервисов в течение года.

В приложении "Дія" снова доступна услуга перерегистрации автомобилей, а в течение года появится еще не один крутой сервис для водителей, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.    

Детали

"Покупайте и продавайте авто с "Дія" - возобновили услугу. Знаю, что вы ждали возвращения именно этого сервиса. (...) Назначайте встречу с покупателем или продавцом в удобное время и в удобном месте. Несколько минут в "Дія", обмен ключами и деньгами - и готово. Новый техпаспорт подтянется в "Дія" сразу, а физический поступит по почте", - написал Федоров.

По его словам, перерегистрация авто в "Дія" работает "четко и бесшовно", не нужно пользоваться услугами "бегунков" или отпрашиваться с работы, чтобы постоять в очереди. 

"Кстати, покупка авто с "Дія" - это еще и возможность выбрать эксклюзивные номера серии DI. Такие можно получить только при покупке авто через "Дія", - указал вице-премьер.

На этом, по его словам, преимущества не заканчиваются. "Дія" проверит машину на обременения, аресты, розыск. И вдруг с ласточкой что-то не так - "Дія" не даст завершить сделку. Вам, как покупателю, остается только посмотреть машину на СТО и сделать несколько кликов в приложении", - заметил Федоров.

"Пользуйтесь "Дія" для продажи авто, потому что удобно, безопасно и почти как магия", - указал он.

"Спойлер: в течение года в "Дія" появится не один крутой сервис для водителей, не пропустите", - подчеркнул Федоров.

Контекст

Перерегистрация авто в "Дії" временно не работала на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы