В "Дія" возобновили куплю-продажу авто, запланированы новые сервисы для водителей - Федоров
Киев • УНН
В приложении «Дія» снова доступна услуга купли-продажи автомобилей с мгновенной перерегистрацией. Михаил Федоров анонсировал появление новых автомобильных сервисов в течение года.
В приложении "Дія" снова доступна услуга перерегистрации автомобилей, а в течение года появится еще не один крутой сервис для водителей, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Покупайте и продавайте авто с "Дія" - возобновили услугу. Знаю, что вы ждали возвращения именно этого сервиса. (...) Назначайте встречу с покупателем или продавцом в удобное время и в удобном месте. Несколько минут в "Дія", обмен ключами и деньгами - и готово. Новый техпаспорт подтянется в "Дія" сразу, а физический поступит по почте", - написал Федоров.
По его словам, перерегистрация авто в "Дія" работает "четко и бесшовно", не нужно пользоваться услугами "бегунков" или отпрашиваться с работы, чтобы постоять в очереди.
"Кстати, покупка авто с "Дія" - это еще и возможность выбрать эксклюзивные номера серии DI. Такие можно получить только при покупке авто через "Дія", - указал вице-премьер.
На этом, по его словам, преимущества не заканчиваются. "Дія" проверит машину на обременения, аресты, розыск. И вдруг с ласточкой что-то не так - "Дія" не даст завершить сделку. Вам, как покупателю, остается только посмотреть машину на СТО и сделать несколько кликов в приложении", - заметил Федоров.
"Пользуйтесь "Дія" для продажи авто, потому что удобно, безопасно и почти как магия", - указал он.
"Спойлер: в течение года в "Дія" появится не один крутой сервис для водителей, не пропустите", - подчеркнул Федоров.
Контекст
Перерегистрация авто в "Дії" временно не работала на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.