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Почти 21 миллион автомобилей продали в мире с начала года: какие страны в топе

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В первом квартале 2025 года мировые продажи авто выросли на 3,1%, достигнув 20,97 млн. Китай лидирует с 5,98 млн проданных авто, увеличив показатель на 4,5%.

Почти 21 миллион автомобилей продали в мире с начала года: какие страны в топе

Мировые продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в первом квартале 2025 года достигли 20,97 млн единиц, что на 3,1% больше, чем в прошлом году. Верхушку рейтинга по объемам продаж новых автомобилей занимает Китай. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Среди стран лидером по продажам новых автомобилей остается Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых автомобилей.

За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн автомобилей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-10

Топ-10 стран по объемам продаж новых автомобилей выглядит так:

  1. Китай - 5,98 млн ед. (+4,5%).
    1. США - 3,9 млн ед. (-2,7%).
      1. Япония - 1,24 млн ед. (+13,8%).
        1. Индия - 1,18 млн ед. (+2,2%).
          1. Великобритания - 668,5 тыс. ед. (-1,5%).
            1. Германия - 662,5 тыс. ед. (-4,4%).
              1. Бразилия - 532,7 тыс. ед. (+8,2%).
                1. Италия - 496,2 тыс. ед. (-2%).
                  1. Канада - 430,4 тыс. ед. (+6,3%).
                    1. Франция - 407,3 тыс. ед. (-8,1%).

                      Напомним

                      В приложении "Дія" снова доступна услуга купли-продажи автомобилей с мгновенной перерегистрацией.

                      Яна Соколовская

                      Яна Соколовская

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