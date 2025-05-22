Импорт легковых электрокаров в первом квартале вырос на треть

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды
Эксклюзив
07:34 • 950 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 59588 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 140660 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 127060 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 133976 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 271590 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 114662 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 142613 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 316969 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89695 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
62%
749мм
Популярные новости

Россияне ударили по Харькову ракетой: первые подробности

21 мая, 23:51 • 22620 просмотра

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

22 мая, 01:47 • 20815 просмотра

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

02:18 • 22273 просмотра

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

04:46 • 25406 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

05:39 • 26374 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 91408 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 271590 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 224983 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 316969 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 274897 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умеров

Сирил Рамафоса

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Южная Африка

Польша

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 74 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 126272 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 149960 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 175079 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 135020 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Боинг 747

Нефть марки Brent

Хранитель

Футбол

Импорт легковых электрокаров в первом квартале вырос на треть

Киев • УНН

 • 410 просмотра

За первые три месяца 2024 года в Украину импортировано 20,1 тысяч электромобилей на сумму 355,5 млн долларов. Больше всего новых электрокаров было поставлено из Китая, а подержанных – из США.

Импорт легковых электрокаров в первом квартале вырос на треть

В течение первого квартала текущего года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей. Это почти на треть превысило динамику ввоза "зеленых" машин в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госстат.

Детали

За первые три месяца года в Украину завезли электромобилей на 355,5 миллионов долларов США.

Из указанного количества импортировано 4,4 тысячи новых автомобилей, показатель на 12% больше прошлогоднего. Бывших в употреблении за первые три месяца года поставили 15,7 тысяч автомобилей. Прирост импорта этого типа машин против прошлогоднего показателя составляет 39%.

Почти 21 миллион автомобилей продали в мире с начала года: какие страны в топе19.05.25, 11:27 • 2616 просмотров

Лидером рынка по поставкам новых электромобилей остается Китай. Из этой страны поставили 93% новых электрокаров. Больше всего бывших в употреблении электрических легковушек за указанный период импортировали из Соединенных Штатов Америки - 38%.

Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры14.05.25, 09:23 • 4234 просмотра

Напомним

Украинцы в апреле приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составляли электромобили, а лидером стала Tesla Model Y.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаАвто
Тесла Модель Y
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.87
Bitcoin
$110,551.10
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,327.60
Ethereum
$2,610.56