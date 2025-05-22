Импорт легковых электрокаров в первом квартале вырос на треть
Киев • УНН
За первые три месяца 2024 года в Украину импортировано 20,1 тысяч электромобилей на сумму 355,5 млн долларов. Больше всего новых электрокаров было поставлено из Китая, а подержанных – из США.
В течение первого квартала текущего года в Украину было импортировано 20,1 тысяч легковых электромобилей. Это почти на треть превысило динамику ввоза "зеленых" машин в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госстат.
Детали
За первые три месяца года в Украину завезли электромобилей на 355,5 миллионов долларов США.
Из указанного количества импортировано 4,4 тысячи новых автомобилей, показатель на 12% больше прошлогоднего. Бывших в употреблении за первые три месяца года поставили 15,7 тысяч автомобилей. Прирост импорта этого типа машин против прошлогоднего показателя составляет 39%.
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Лидером рынка по поставкам новых электромобилей остается Китай. Из этой страны поставили 93% новых электрокаров. Больше всего бывших в употреблении электрических легковушек за указанный период импортировали из Соединенных Штатов Америки - 38%.
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Напомним
Украинцы в апреле приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составляли электромобили, а лидером стала Tesla Model Y.