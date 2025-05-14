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Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В апреле 2025 года Львовская область и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей. Самыми популярными моделями стали BYD Song Plus EV, Tesla Model Y и другие.

Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры

Регионами-лидерами по регистрации электромобилей в апреле стали Львовская область и Киев, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали бестселлеры, пишет УНН.

Детали

В "Укравтопроме" напомнили, что в апреле 2025 года в Украине зарегистрировано почти 5,8 тыс. электромобилей (BEV).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV

- отмечают в «Укравтопром».

Самые большие показатели по регистрации этих авто зафиксированы в: 

  • Львовской области – 828 ед. (93% подержанные);
    • Киеве – 677 ед. (69% подержанные);
      • Днепропетровской области – 486 ед. (75% подержанные);
        • Киевской области – 475 ед. (79% подержанные);
          • Ровенской области – 351 ед (94% подержанные).

            Сообщается, что в Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а в Ровенской области - WELTMEISTER EX5.

            В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

            • TESLA Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине;
              • TESLA Model 3 – во Львовской области; 
                • HYUNDAI Kona Electric – в Ровенской области.

                  Напомним

                  Ранее "Укравтопром" сообщал, что в первом квартале 2025 года в Украине было зарегистрировано 12,8 тыс. электромобилей. Больше всего во Львовской области, Киеве и Киевской области. Самые популярные модели: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.

                  Алина Волянская

                  Алина Волянская

                  ЭкономикаАвто
                  Львовская область
                  Тесла Модель Y
                  Днепропетровская область
                  Volkswagen
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