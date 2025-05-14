Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры
Киев • УНН
В апреле 2025 года Львовская область и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей. Самыми популярными моделями стали BYD Song Plus EV, Tesla Model Y и другие.
Регионами-лидерами по регистрации электромобилей в апреле стали Львовская область и Киев, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали бестселлеры, пишет УНН.
Детали
В "Укравтопроме" напомнили, что в апреле 2025 года в Украине зарегистрировано почти 5,8 тыс. электромобилей (BEV).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV
Самые большие показатели по регистрации этих авто зафиксированы в:
- Львовской области – 828 ед. (93% подержанные);
- Киеве – 677 ед. (69% подержанные);
- Днепропетровской области – 486 ед. (75% подержанные);
- Киевской области – 475 ед. (79% подержанные);
- Ровенской области – 351 ед (94% подержанные).
Сообщается, что в Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а в Ровенской области - WELTMEISTER EX5.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине;
- TESLA Model 3 – во Львовской области;
- HYUNDAI Kona Electric – в Ровенской области.
Напомним
Ранее "Укравтопром" сообщал, что в первом квартале 2025 года в Украине было зарегистрировано 12,8 тыс. электромобилей. Больше всего во Львовской области, Киеве и Киевской области. Самые популярные модели: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.