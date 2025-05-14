Больше всего электрокаров в апреле купили во Львовской области и в Киеве: названы региональные бестселлеры

Регионами-лидерами по регистрации электромобилей в апреле стали Львовская область и Киев, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали бестселлеры, пишет УНН.

Детали

В "Укравтопроме" напомнили, что в апреле 2025 года в Украине зарегистрировано почти 5,8 тыс. электромобилей (BEV).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV - отмечают в «Укравтопром».

Самые большие показатели по регистрации этих авто зафиксированы в:

Львовской области – 828 ед. (93% подержанные);

Киеве – 677 ед. (69% подержанные);

Днепропетровской области – 486 ед. (75% подержанные);

Киевской области – 475 ед. (79% подержанные);

Ровенской области – 351 ед (94% подержанные).

Сообщается, что в Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а в Ровенской области - WELTMEISTER EX5.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

TESLA Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине;

TESLA Model 3 – во Львовской области;

HYUNDAI Kona Electric – в Ровенской области.

Напомним

Ранее "Укравтопром" сообщал, что в первом квартале 2025 года в Украине было зарегистрировано 12,8 тыс. электромобилей. Больше всего во Львовской области, Киеве и Киевской области. Самые популярные модели: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.