Найбільше електрокарів у квітні купили на Львівщині та в Києві: названо регіональні бестселери

Регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів у квітні стали Львівська область та Київ, повідомили в асоціації "Укравтопром" та назвали бестселери, пише УНН.

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В "Укравтопромі" нагадали, що у квітні 2025 року в Україні зареєстровано майже 5,8 тис. електромобілів (BEV).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV - зазначають в «Укравтопром».

Найбільші показники з реєстрацій цих авто зафіксовано у:

Львівській області – 828 од. (93% вживані);

Києві – 677 од. (69% вживані);

Дніпропетровській області – 486 од. (75% вживані);

Київській області – 475 од. (79% вживані);

Рівненській області – 351 од (94% вживані).

Повідомляється, що Дніпропетровській області частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а на Рівненщині - WELTMEISTER EX5.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y –в Києві і області та на Дніпропетровщині;

TESLA Model 3 – у Львівській області;

HYUNDAI Kona Electric – у Рівненській області.

Нагадаємо

Раніше "Укравтопром" повідомляв, що у першому кварталі 2025 року в Україні було зареєстровано 12,8 тис. електромобілів. Найбільше у Львівській області, Києві та Київській області. Найпопулярніші моделі: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.