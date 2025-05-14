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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд
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Найбільше електрокарів у квітні купили на Львівщині та в Києві: названо регіональні бестселери

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

У квітні 2025 року Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів. Найпопулярнішими моделями стали BYD Song Plus EV, Tesla Model Y та інші.

Найбільше електрокарів у квітні купили на Львівщині та в Києві: названо регіональні бестселери

Регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів у квітні стали Львівська область та Київ, повідомили в асоціації "Укравтопром" та назвали бестселери, пише УНН.

Деталі

В "Укравтопромі" нагадали, що у квітні 2025 року в Україні зареєстровано майже 5,8 тис. електромобілів (BEV).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV

- зазначають в «Укравтопром».

Найбільші показники з реєстрацій цих авто зафіксовано у: 

  • Львівській області – 828 од. (93% вживані);
    • Києві – 677 од. (69% вживані);
      • Дніпропетровській області – 486 од. (75% вживані);
        • Київській області – 475 од. (79% вживані);
          • Рівненській області – 351 од (94% вживані).

            Повідомляється, що Дніпропетровській області частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а на Рівненщині - WELTMEISTER EX5.

            В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

            • TESLA Model Y –в Києві і області та на Дніпропетровщині;
              • TESLA Model 3 – у Львівській області; 
                • HYUNDAI Kona Electric – у Рівненській області.

                  Нагадаємо

                  Раніше "Укравтопром" повідомляв, що у першому кварталі 2025 року в Україні було зареєстровано 12,8 тис. електромобілів. Найбільше у Львівській області, Києві та Київській області. Найпопулярніші моделі: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.

                  Аліна Волянська

                  Аліна Волянська

                  ЕкономікаАвто
                  Львівська область
                  Tesla Model Y
                  Дніпропетровська область
                  Volkswagen
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