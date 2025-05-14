Найбільше електрокарів у квітні купили на Львівщині та в Києві: названо регіональні бестселери
Київ • УНН
У квітні 2025 року Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів. Найпопулярнішими моделями стали BYD Song Plus EV, Tesla Model Y та інші.
Регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів у квітні стали Львівська область та Київ, повідомили в асоціації "Укравтопром" та назвали бестселери, пише УНН.
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В "Укравтопромі" нагадали, що у квітні 2025 року в Україні зареєстровано майже 5,8 тис. електромобілів (BEV).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV
Найбільші показники з реєстрацій цих авто зафіксовано у:
- Львівській області – 828 од. (93% вживані);
- Києві – 677 од. (69% вживані);
- Дніпропетровській області – 486 од. (75% вживані);
- Київській області – 475 од. (79% вживані);
- Рівненській області – 351 од (94% вживані).
Повідомляється, що Дніпропетровській області частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а на Рівненщині - WELTMEISTER EX5.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y –в Києві і області та на Дніпропетровщині;
- TESLA Model 3 – у Львівській області;
- HYUNDAI Kona Electric – у Рівненській області.
Нагадаємо
Раніше "Укравтопром" повідомляв, що у першому кварталі 2025 року в Україні було зареєстровано 12,8 тис. електромобілів. Найбільше у Львівській області, Києві та Київській області. Найпопулярніші моделі: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.