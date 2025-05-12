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Китайський ринок нових автомобілів зростає третій місяць поспіль - Укравтопром

Київ • УНН

 • 436 перегляди

У квітні автопродажі в Китаї зросли на 14,8%, третій місяць поспіль. Попит на електромобілі та гібриди збільшився на 33,9% завдяки урядовій програмі субсидій.

Китайський ринок нових автомобілів зростає третій місяць поспіль - Укравтопром

У квітні автопродажі автомобілів у Китаї зростали третій місяць поспіль, збільшившись на 14,8%, порівняно з попереднім роком до 1,78 млн одиниць. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Більше половини (50,8%) реалізованих за місяць авто були електромобілі та гібриди, відомі під загальною назвою "NEV", попит на які збільшився в річному обчисленні на 33,9%.

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Драйвером попиту стала урядова програма, яка передбачає надання субсидій покупцям на обмін старих авто на нові електромобілі.

Китайські автовиробники на шляху до "смартфікації" та ШІ: виживуть не всі, навіть на тлі прогресу 22.04.25, 18:05 • 6865 переглядiв

Нагадаємо

Іноземні автовиробники втрачають позиції на китайському ринку через перехід споживачів на вітчизняні електромобілі. Volkswagen, Mercedes-Benz та інші західні компанії зіткнулися з падінням продажів, тоді як китайські бренди зміцнюють позиції.

Лілія Набока

Лілія Набока

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