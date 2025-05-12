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Китайский рынок новых автомобилей растет третий месяц подряд – Укравтопром

Киев • УНН

 • 444 просмотра

В апреле автопродажи в Китае выросли на 14,8%, третий месяц подряд. Спрос на электромобили и гибриды увеличился на 33,9% благодаря правительственной программе субсидий.

Китайский рынок новых автомобилей растет третий месяц подряд – Укравтопром

В апреле автопродажи автомобилей в Китае росли третий месяц подряд, увеличившись на 14,8% по сравнению с предыдущим годом до 1,78 млн единиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Более половины (50,8%) реализованных за месяц авто были электромобили и гибриды, известные под общим названием "NEV", спрос на которые увеличился в годовом исчислении на 33,9%.

Автопроизводителям ЕС грозят миллиардные убытки из-за тарифов Трампа – какая ситуация на рынке27.03.25, 16:22 • 475042 просмотра

Драйвером спроса стала правительственная программа, предусматривающая предоставление субсидий покупателям на обмен старых авто на новые электромобили.

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Напомним

Иностранные автопроизводители теряют позиции на китайском рынке из-за перехода потребителей на отечественные электромобили. Volkswagen, Mercedes-Benz и другие западные компании столкнулись с падением продаж, в то время как китайские бренды укрепляют позиции.

Лилия Набока

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