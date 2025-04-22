Китайские автопроизводители на пути к "смартфикации" и ИИ: выживут не все, даже на фоне прогресса

Китай - среди стран, возглавляющих технологическую революцию в автопроме. Впрочем, беспощадное соперничество влияет на то, что даже такие компании, как Xpeng и BYD, испытывают сложности с прибылью, в соответствии со своими амбициями.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Brian Gu неумолим в своем диагнозе текущего соперничества ведущих автопроизводителей КНР:

За последние два десятилетия мы видим, что лишь несколько компаний работают хорошо. Я очень обеспокоен состоянием китайских автопроизводителей... Я думаю, что в конечном итоге выживут лишь 10 - сказал он.

Xpeng входит в число китайских стартапов электромобилей, у которых есть наилучшие возможности для процветания.

Это связано с тем, что отрасль переходит от эпохи "электрификации" к "смартфикации", конкурируя с самодвижущимися автомобилями и другими технологиями, управляемыми искусственным интеллектом - объясняет Бо Юй, эксперт по китайскому рынку исследовательской фирмы Jato Dynamics.

"Они не являются прибыльными, потому что инвестировали во много новых вещей", подчеркивает он. Но якобы эта прибыльность улучшается за счет собственной разработки искусственного интеллекта и автономного управления.

Reuters в своем материале обращают внимание на события, происходящие на Шанхайском автосалоне на этой неделе.

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Xpeng представил там свой минивэн X9 стоимостью от 359 800 юаней (49 231 доллар) со многими новыми функциями (автоматизированное вождение, экраном, который раскрывается для развлечения пассажиров на задних сиденьях и т.д.). Отмечается, что как и Tesla, которая также открывает новые модели, Xpeng нацелен на разработку роботакси и человекоподобных роботов. Но об ожиданиях в достижениях по прибыли, в китайской компании не объявляют. То же самое касается десятков других китайских производителей электромобилей.

Парадокс, если учитывать, что сектор возглавляет технологическую революцию, которая переворачивает автомобильную промышленность во всем мире.

В то же время ситуация для некоторых известных компаний является противоположной. BYD, крупнейший производитель электромобилей и гибридов в Китае, подтверждает стабильную прибыльность.

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Китайский конгломерат в области автопроизводства, с базой в Шэньчжэне, благодаря предложению головокружительного ассортимента моделей, достиг огромных объемов продаж в прошлом году - 4,2 миллиона автомобилей по всему миру. В прошлом году BYD получила рекордную прибыль в размере около $5,5 млрд при выручке почти $107 млрд.

Среди других прибыльных игроков - зрелые китайские автопроизводители, такие как Chery и Geely (0175.HK), у которых были крупные предприятия по производству автомобилей с бензиновыми двигателями до того, как они начали производить электромобили.

Относительно двух меньших производителей электромобилей, Leapmotor и Li Auto, на данный момент доступна такая информация.

Li Auto сосредоточилась преимущественно на премиальных гибридах с увеличенным запасом хода, которые вызывают меньше проблем с зарядкой, чем электромобили.

Leapmotor производит недорогие автомобили - как электромобили, так и гибриды - и контролирует расходы с помощью вертикальной интеграции и общих транспортных платформ для различных моделей.

Напомним

Китайская CATL заявила о технологическом прогрессе в производстве аккумуляторов, что удешевит электрокары, сделает их легче и увеличит запас хода.

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