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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Киев  •  УНН

 • 11178 просмотра

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Эксперты по ядерной и радиационной безопасности опровергли распространенные слухи о вредном излучении от электромобилей. Исследование показало, что электрокары соответствуют всем стандартам безопасности и не представляют угрозы для здоровья.

Еще буквально десять лет назад они были словно механизмами со страниц научной фантастики. Сегодня же ими не удивить даже жителей самых отдаленных городков Украины. Речь идет об электромобилях. Однако, в последнее время в соцсетях начали распространяться посты о якобы вредном излучении батарей в этих авто. УНН решил разобраться. 

Некоторые люди утверждают, что двигатели и батареи таких электрокаров способны наносить вред здоровью электромагнитным и радиоактивным излучением. 

УНН обратился за разъяснением в ГП Государственный Научно-Технический Центр Ядерной и Радиационной Безопасности.

"Получали сообщения и также видели в соцсетях много роликов о том, что проводят измерения того, что что-то там излучает. Где-то появилась какая-то условно радиация и люди на нее смотрят и все - электромобили опасны, нужно отказываться, нужно переставать использовать и бояться за свою жизнь... Электромагнитное излучение, которое излучается электрокаром, не является ионизирующим... Автомобиль бы не вышел в продажу, если бы не соответствовал определенным стандартам и определенным нормам тех или иных стран", - рассказал УНН представитель Центра Иван Захаров. 

Мы решили просканировать электрокары на количество облучений. Прошлись именно по участкам, где расположены батарея, двигатель и разъем зарядки. Эксперт говорит, что в подобном транспорте завышенный уровень показателей может говорить только о неисправности компонентов. В целом авто - такого просто не может быть.

"Вредного в автомобиле нет. Я думаю, если бы что-то вредное было, фон влиял на здоровье или на потенцию у мужчин... То эти машины бы не выпустили на общий рынок, они не пользовались бы таким спросом... Взять хотя бы Норвегию, да? ... И там более 50% электромобилей. И я сомневаюсь, если бы они были вредными, то государство бы там делало все, чтобы население пересаживалось на электромобили", - говорит руководитель отдела продаж автоцентра „TESLA park" Андрей Тараненко.

Также, по словам специалиста, даже при небольших дозах электромагнитных волн, наиболее защищенными являются именно те люди, которые находятся в салоне автомобиля. 

"Я увидел на своем приборе, что показатели снизились. Потому что мы, соответственно, зашли в более защищенную среду и автомобиль является определенным экраном между нами и окружающей средой. В любом случае, даже если не дай Бог, произошло какое-то событие, придя в автомобиль, вы будете в более защищенной среде, чем просто в окружающей среде", - говорит Государственного Научно-Технического Центра Ядерной и Радиационной Безопасности Иван Захаров. 

Что в итоге? Экспертная оценка и собственный опыт общения с "транспортом будущего" убедил нас в своей безопасности. Все присутствующие сошлись на том, что единственный доказанный минус - это скорость зарядки батареи. Сейчас, чтобы довести зеленое авто до состояния "полного бака", нужно потратить минимум 40 минут. Но и это, уверяют инженеры, должны улучшить в ближайшие несколько лет. Берегите экологию, а прогресс, как известно, не стоит на месте.

Виталий Измалков

Виталий Измалков

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