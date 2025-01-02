Електромобілі: прогресивний вид транспорту чи реальна загроза для здоров’я?

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122336 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120122 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124257 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143434 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164485 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144743 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 155975 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175323 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221533 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176648 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 140107 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146176 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179172 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162493 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139625 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122331 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 114960 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232431 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229252 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358638 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 34840 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51254 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50771 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87241 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105379 перегляди
Актуальне
Електромобілі: прогресивний вид транспорту чи реальна загроза для здоров’я?

Електромобілі: прогресивний вид транспорту чи реальна загроза для здоров’я?

Київ • УНН

 • 341653 перегляди

Експерти з ядерної та радіаційної безпеки спростували поширені чутки про шкідливе випромінювання від електромобілів. Дослідження показало, що електрокари відповідають усім стандартам безпеки та не становлять загрози для здоров'я.

Ще буквально десять років тому вони були немов механізмами зі сторінок наукової фантастики. Сьогодні ж, ними не здивувати навіть жителів найвіддаленіших містечок України. Йдеться про електромобілі. Однак, останнім часом у соцмережах почали ширитися пости про нібито шкідливе випромінювання батарей в цих авто. УНН вирішив розібратися. 

Деякі люди стверджують, що двигуни та батареї таких електрокарів здатні завдавати шкоду здоров'ю електромагнітним та радіоактивним випромінюванням. 

УНН звернувся за роз'ясненням до ДП Державного Науково-Технічного Центру Ядерної та Радіаційної Безпеки.

"Отримували повідомлення і також бачили в соцмережах багато роликів про те, що проводять вимірювання того, що щось там випромінює. Десь з'явилася якась умовно радіація і люди на неї дивляться і все - електромобілі небезпечні, потрібно відмовлятися, потрібно переставати використовувати і боятися за своє життя… Електромагнітне випромінювання, яке випромінюється електрокаром, не є іонізуючим… Автомобіль би не вийшов у продаж, якби не відповідав певним стандартам і певним нормам тих чи інших країн", - розповів УНН представник Центру Захар Іванов. 

Ми вирішили просканувати електрокари на кількість опромінень. Пройшлись саме по ділянкам, де розташовані батарея, двигун та роз’єм зарядки. Експерт каже, що в подібному транспорті завищений рівень показників може говорити тільки про несправність компонентів. У цілому авто – такого просто не може бути.

"Шкідливого в автомобілі немає. Я думаю, якби щось шкідливе було, фон впливав на здоров'я чи на потенцію у чоловіків... То ці машини б не випустили на загальний ринок, вони не користувались таким попитом... Взяти хоча б Норвегію, так? ... І там понад 50% електромобілів. І я сумніваюсь, якщо б вони були шкідливими, то держава б там робила все, аби населення пересідало на електромобілі", - каже керівник відділу продажу автоцентру "TESLA park" Андрій Тараненко.

Також, за словами фахівця, навіть при невеликих дозах електромагнітних хвиль, найбільш захищеними є саме ті люди, які знаходяться в салоні автівки. 

"Я побачив на своєму приладі, що показники знизились. Тому що ми, відповідно, зайшли в більш захищене середовище і автомобіль є певним екраном між нами і навколишнім середовищем. У будь-якому випадку, навіть, якщо не дай Бог, відбулася якась подія, прийшовши в автомобіль, ви будете в більш захищеному середовищі, ніж просто в навколишньому", - каже представник Державного Науково-Технічного Центру Ядерної та Радіаційної Безпеки Захар Іванов. 

Що в підсумку? Експертна оцінка та власний досвід спілкування з "транспортом майбутнього" переконав нас у своїй безпеці. Усі присутні зійшлись на тому, що єдиний доведений мінус – це швидкість заряджання батареї. Зараз, щоб довести зелене авто до стану "повного баку", потрібно витратити мінімум 40 хвилин. Але й це, запевняють інженери, мають покращити в найближчі кілька років. Бережімо екологію, а прогрес, як відомо, не стоїть на місці.

Віталій Ізмалков

Віталій Ізмалков

СуспільствоТехнології
tesla-inkTesla Inc
norvehiiaНорвегія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами