Електромобілі: прогресивний вид транспорту чи реальна загроза для здоров’я?

Ще буквально десять років тому вони були немов механізмами зі сторінок наукової фантастики. Сьогодні ж, ними не здивувати навіть жителів найвіддаленіших містечок України. Йдеться про електромобілі. Однак, останнім часом у соцмережах почали ширитися пости про нібито шкідливе випромінювання батарей в цих авто. УНН вирішив розібратися.

Деякі люди стверджують, що двигуни та батареї таких електрокарів здатні завдавати шкоду здоров'ю електромагнітним та радіоактивним випромінюванням.

УНН звернувся за роз'ясненням до ДП Державного Науково-Технічного Центру Ядерної та Радіаційної Безпеки.

"Отримували повідомлення і також бачили в соцмережах багато роликів про те, що проводять вимірювання того, що щось там випромінює. Десь з'явилася якась умовно радіація і люди на неї дивляться і все - електромобілі небезпечні, потрібно відмовлятися, потрібно переставати використовувати і боятися за своє життя… Електромагнітне випромінювання, яке випромінюється електрокаром, не є іонізуючим… Автомобіль би не вийшов у продаж, якби не відповідав певним стандартам і певним нормам тих чи інших країн", - розповів УНН представник Центру Захар Іванов.

Ми вирішили просканувати електрокари на кількість опромінень. Пройшлись саме по ділянкам, де розташовані батарея, двигун та роз’єм зарядки. Експерт каже, що в подібному транспорті завищений рівень показників може говорити тільки про несправність компонентів. У цілому авто – такого просто не може бути.

"Шкідливого в автомобілі немає. Я думаю, якби щось шкідливе було, фон впливав на здоров'я чи на потенцію у чоловіків... То ці машини б не випустили на загальний ринок, вони не користувались таким попитом... Взяти хоча б Норвегію, так? ... І там понад 50% електромобілів. І я сумніваюсь, якщо б вони були шкідливими, то держава б там робила все, аби населення пересідало на електромобілі", - каже керівник відділу продажу автоцентру "TESLA park" Андрій Тараненко.

Також, за словами фахівця, навіть при невеликих дозах електромагнітних хвиль, найбільш захищеними є саме ті люди, які знаходяться в салоні автівки.

"Я побачив на своєму приладі, що показники знизились. Тому що ми, відповідно, зайшли в більш захищене середовище і автомобіль є певним екраном між нами і навколишнім середовищем. У будь-якому випадку, навіть, якщо не дай Бог, відбулася якась подія, прийшовши в автомобіль, ви будете в більш захищеному середовищі, ніж просто в навколишньому", - каже представник Державного Науково-Технічного Центру Ядерної та Радіаційної Безпеки Захар Іванов.

Що в підсумку? Експертна оцінка та власний досвід спілкування з "транспортом майбутнього" переконав нас у своїй безпеці. Усі присутні зійшлись на тому, що єдиний доведений мінус – це швидкість заряджання батареї. Зараз, щоб довести зелене авто до стану "повного баку", потрібно витратити мінімум 40 хвилин. Але й це, запевняють інженери, мають покращити в найближчі кілька років. Бережімо екологію, а прогрес, як відомо, не стоїть на місці.