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Дефицит автомобилей "Назад в будущее" подталкивает цены на легендарный спорткар DeLorean DMC

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Количество автомобилей DeLorean DMC, известных благодаря фильму "Назад в будущее", сокращается. Их дефицит и культовый статус приводят к значительному росту цен.

Дефицит автомобилей "Назад в будущее" подталкивает цены на легендарный спорткар DeLorean DMC

Дефицит экземпляров автоиконы поп-культуры подталкивает цены на спорткар DeLorean DMC выше. При этом на дорогах европейских стран можно встретить умельцев, которые используют самодельные копии устройств в салоне DeLorean - как в популярной кинотрилогии "Назад в будущее".

Передает УНН со ссылкой на Bild и The Telegraph.

Детали

Количество известных в мире благодаря фильму "Назад в будущее" (Back to the Future) автомобилей DeLorean DMC с каждым годом уменьшается. По данным Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), около 303 автомобилей DeLorean сейчас облагаются налогом за использование на дорогах общего пользования в Великобритании.

Еще 114 автомобилей имеют специальный знак "Sorn", что означает, что они, скорее всего, пылятся в гаражах или где-либо еще вдали от дорог общего пользования.

По оценкам издания Collecting Cars, полностью отреставрированный DMC-12 может стоить на аукционе более 106 тыс. долл. Но с момента начала торгов в 2019 году было продано только два DeLorean. Последний из которых перешел из рук в руки за чуть более 74 тысяч долларов в 2022 году.

Цены на культовый автомобиль продолжают расти.

DeLorean — это икона поп-культуры, которая все еще привлекает внимание после всех этих лет. Сочетание их дефицита и феномена "Назад в будущее" подтолкнуло цены на них выше, чем люди могут себе представить. В 1981 году цена наклейки составляла около 18 000 фунтов стерлингов, что делало ее дороже, чем Porsche 911. Сегодня за полностью отреставрированную модель, прошедшую реставрацию под кинокопию автомобиля, можно получить более 80 000 фунтов стерлингов

- сказал Эдвард Ловетт, исполнительный директор компании.

Кинематографическое зрелище требует не только веселья, но и большой дисциплины и упорного труда. В немецком Хасло (община в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн), наследие DeLorean Motor Company помогает сохранять Михаэль Вагнер, превращая поп-икону в полностью функциональное авто. Тот, кто покупает DeLorean, — покупает больше, чем просто транспортное средство. "Вы покупаете себе кинозвезду", - анализирует Вагнер и улыбается.

Справочно

DeLorean DMC-12, задуманный как спортивный автомобиль будущего, должен был стать популярным в США как небольшая, безопасная и более экологичная альтернатива стандартным американским моделям с изнурительными двигателями V8. Построенный в начале 1980-х годов на сверхсовременном заводе в Данмурри в Северной Ирландии, он был одновременно и "маяком" технологического прогресса, и мечтой с дверцами типа "крыло чайки" — но в ретроспективе также и экономическим кошмаром.

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Проблемы с обеспечением качества, связанные с тысячами полуквалифицированных рабочих, и проблемы с ликвидностью сломали хребет амбициозному бренду. В октябре 1982 года для DeLorean наступило тяжелое банкротство. Впрочем, около 6500 из 9000 некогда построенных автомобилей все еще существуют по всему миру, пишут автообозреватели, знакомые со статистикой.

В фильме "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс путешествует в прошлое на "ДеЛореане" в роли Марти МакФлая. Центральным элементом машины времени является "компенсатор потока", сконструированный Доком Брауном (актер Кристофер Ллойд).

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В мастерскую Вагнера в Хасло приезжают со всей Германии и Европы с пожеланиями относительно DeLorean, а тот утверждает, что не только ремонтирует автомобили, но и культивирует миф:

Многие владельцы приезжают не за ремонтом, а с пожеланиями

- объясняет Вагнер.

Классический вариант переделки — полнофункциональный потоковый конденсатор.

Со звуками и светом, конечно. И да, выглядит точно так же, как в фильме

- говорит мастер.

В своей мастерской в Хасло Вагнер полностью собирает автомобили по индивидуальному заказу, и у него есть идеи по улучшению характеристик.

В этом смысле не такой уж сюрприз, что во время проверки дорожного движения по случаю "Carfriday" в ФРГ к полиции подъехала настоящая культовая классика, "путешествовавшая в прошлое".

Не исключено, что водитель недавно отремонтировал машину и помандровал в прошлое. "Потому что кто знает, чем закончилась проверка перед прыжком во времени", - подмигнул представитель полиции.

- говорится в материале Bild.

The Telegraph упоминает другие знаменитые авто из культовых фильмов, количество которых со временем уменьшилось.

Согласно данным статистики DVLA, только 311 экземпляров культового Aston Martin DB5 Джеймса Бонда было зарегистрировано в 2024 году. Согласно официальным данным, собранным на веб-сайте How Many Left, еще 73 были подвергнуты списанию.

Немного больше Lotus Esprit, за рулем которых был Бонд в фильме "Шпион, который меня любил", ездят по дороге: 330 зарегистрированы в органах власти Британии.

Но существует 950 классических Mini Cooper, прославленных The Italian Job, в пригодном для езды состоянии по всей стране – тогда как количество исправных Ford Anglia, использованных в Гарри Поттере и Тайной комнате, составляет чуть более 2400.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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