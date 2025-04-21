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Дефіцит авто "Назад у майбутнє" підштовхує ціни на легендарний спорткар DeLorean DMC

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Кількість автомобілів DeLorean DMC, відомих завдяки фільму "Назад у майбутнє", скорочується. Їх дефіцит та культовий статус призводять до значного зростання цін.

Дефіцит авто "Назад у майбутнє" підштовхує ціни на легендарний спорткар DeLorean DMC

Дефіцит екземплярів автоікони поп-культури підштовхує ціни на спорткар DeLorean DMC вище. При цьому на дорогах європейських країн можна зустріти умільців, які використовують саморобну копії пристроїв в салоні DeLorean, - як у популярній кінотрилогії "Назад у майбутнє".

Передає УНН із посиланням на Bild і The Telegraph.

Деталі

Кількість відомих у світі завдяки фільму "Назад у майбутнє" (Back to the Future) автомобілів DeLorean DMC з кожним роком зменшується. За даними Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів (DVLA) близько 303 автомобілів DeLorean зараз оподатковуються за використання на дорогах загального користування у Великій Британії.

Ще 114 автомобілів мають спеціальний знак "Sorn", що означає, що вони, швидше за все, припадають пилом у гаражах або деінде далеко від доріг загального користування.

За оцінками видання Collecting Cars, повністю відреставрований DMC-12 може коштувати на аукціоні у понад 106 тис. дол. Але з моменту початку торгів у 2019 році було продано лише два DeLorean. Останній з яких перейшов з рук в руки за трохи більше 74 тисяч доларів у 2022 році.

Ціни на культовий автомобіль продовжують зростати.

DeLorean - це ікона поп-культури, яка все ще привертає увагу після всіх цих років. Поєднання їх дефіциту та феномену "Назад у майбутнє" підштовхнуло ціни на них вище, ніж люди можуть собі уявити.У 1981 році ціна наклейки становила близько 18 000 фунтів стерлінгів, що робило її дорожчою за Porsche 911. Сьогодні за повністю відреставровану модель, яка пройшла реставрацію під кіношну копію автомобіля, можна отримати понад 80 000 фунтів стерлінгів

- сказав Едвард Ловетт, виконавчий директор компанії.

Кінематографічне видовище вимагає не тільки веселощів, а й великої дисципліни та наполегливої праці. У німецькому Хасло (громада в Німеччині, в землі Шлезвіг-Гольштейн), спадщину DeLorean Motor Company допомагає зберігати Майкл Вагнер, перетворюючи поп-ікону у повністю функціональне авто. Той, хто купує DeLorean, - купує більше, ніж просто транспортний засіб. "Ви купуєте собі кінозірку", - аналізує Вагнер і усміхається.

Довідково

DeLorean DMC-12, задуманий як спортивний автомобіль майбутнього, мав стати популярним у США як невелика, безпечна і більш екологічна альтернатива стандартним американським моделям з виснажливими двигунами V8. Побудований на початку 1980-х років на надсучасному заводі в Данмуррі в Північній Ірландії, він був одночасно і "маяком" технологічного прогресу і мрією з дверцятами типу "крило чайки" - але в ретроспективі також і економічним кошмаром.

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Проблеми із забезпеченням якості, пов'язані з тисячами напівкваліфікованих робітників, та проблеми з ліквідністю зламали хребет амбітному бренду. У жовтні 1982 року для DeLorean настало важке банкрутство. Втім близько 6500 з 9000 колись побудованих автомобілів все ще існують по всьому світу, пишуть авто-оглядачі, знайом зі статистикою.

У фільмі "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс подорожує в минуле на "ДеЛореані" в ролі Марті МакФлая. Центральним елементом машини часу є "компенсатор потоку", сконструйований Доком Брауном ( актор Крістофер Ллойд).

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До майстерні Вагнера у Хасло приїздять з усієї Німеччини та Європи з побажаннями стосовно DeLorean, а той стверджує, що не тільки ремонтує автомобілі, але й культивує міф:

Багато власників приїжджають не за ремонтом, а з побажаннями

- пояснює Вагнер.

Класичний варіант перетворення - повнофункціональний потоковий конденсатор.

Зі звуками і світлом, звісно. І так, виглядає точно так само, як у фільмі

- каже майстер.

У своїй майстерні в Хасло, Вагнер повністю збирає автомобілі за індивідуальним замовленням і у нього є ідеї щодо поліпшення характеристик.

У цьому сенсі, не такий вже сюрприз, що під час перевірки дорожнього руху з нагоди "Carfriday" у ФРН, до поліції під'їхала справжня культова класика, що "подорожувала в минуле".

Не виключено, що водій нещодавно відремонтував машину і помандрував у минуле. "Бо хто знає, чим закінчилася перевірка перед стрибком у часі", - підморгнув представник поліції.

- ідеться у матеріалі Bild.

The Telegraph згадує інші знамениті авто з культових фільмів, кількість яких з часом зменшилась.

Згідно з даними статистики DVLA, тільки 311 екземплярів культового Aston Martin DB5 Джеймса Бонда було зареєстровано у 2024 році. Згідно з офіційними даними, зібраними на веб-сайті How Many Left, ще 73 були піддані списанню.

Трохи більше Lotus Esprit, за кермом яких був Бонд у фільмі "Шпигун, який мене кохав", їздять по дорозі, 330 зареєстровано в органах влади Британії.

Але існує 950 класичних Mini Cooper, прославлених The Italian Job, у придатному для їзди стані по всій країні – тоді як кількість справних Ford Anglia, використаних у Гаррі Поттері та Таємній кімнаті, становить трохи більше 2400.

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