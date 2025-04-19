Cybertruck від Tesla сильно уцінили та скорочують виробництво - ЗМІ

Cybertruck від Tesla переживає кризу. Автовиробник все ще сидить на тонні старих запасів, які він зараз сильно уцінює, і скорочує виробництво, щоб спробувати уникнути ще більшого накопичення запасів, повідомляє Electrek, пише УНН.

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При запуску серійної версії Cybertruck наприкінці 2023 року CEO Tesla Ілон Маск заявив, що програма з виробництва транспортних засобів досягне 250 000 одиниць на рік у 2025 році: "Я думаю, що ми отримаємо приблизно чверть мільйона Cybertruck на рік, але я не думаю, що ми досягнемо цього рівня виробництва наступного року. Я думаю, ми, ймовірно, досягнемо його десь у 2025 році".

Зараз на дворі 2025 рік, і очікується, що Tesla наразі продаватиме Cybertruck зі швидкістю близько 25 000 одиниць на рік – десята частина того, що передбачав Маск, зазначає видання.

За даними видання, Tesla розпочала другий квартал з 2400 Cybertrucks на складі, вартістю понад 200 мільйонів доларів.

"Це справжня проблема для Tesla, оскільки багато з цих Cybertrucks - це старі моделі 2024 року випуску, що не підлягають федеральному податковому кредиту, і навіть деякі моделі "Foundation Series", які Tesla припинила випускати в жовтні 2024 року, - це означає, що в деяких випадках Tesla використовує пікапи віком 6 місяців", - пише видання.

Тепер, як зазначено, Tesla пропонує більш суттєві знижки на нові Cybertruck. Знижки можуть сягати 10 000 доларів, але середня становить близько 8 000 доларів, що більше податкового кредиту, зазначає видання.

Попри зусилля Tesla, автовиробник, як зазначено, скоротив свої запаси Cybertruck всього на 100 одиниць з початку місяця.

Згідно з новим звітом Business Insider, Tesla тепер ще більше скорочує виробництво Cybertruck на Gigafactory Texas. За словами двох робітників Tesla, які говорили з BI, автовиробник скоротив свої виробничі групи по Cybertruck і тепер працює на рівні лише малої частини від початкової потужності. Він також перевів частину робітників Cybertruck на виробництво Model Y на заводі.

Повідомляється, що Tesla завантажила всі свої заводи приблизно на 60% потужності, щоб уникнути накопичення надлишкових запасів на тлі зниження попиту.

Що стосується програми Cybertruck, схоже, Tesla ще більше знижує виробництво, пише видання.

Минулого тижня Tesla запустила нову версію Cybertruck у спробі підвищити попит, але вона була погано сприйнята через те, що автовиробник видалив багато важливих функцій.

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