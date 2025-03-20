У Tesla нові проблеми: десятки тисяч Cybertruck через дефекти кузова відкликані у США

Компанія Ілона Маска відкликає понад 46 000 електромобілів Cybertruck. Усі вони були виготовлені та продані протягом останніх 15 місяців.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

У США, виробник електричних автомобілів відкликає 46 000 автомобілів Cybertruck до майстерень через падіння частин кузова. Деякі деталі кузова, прикріплені збоку над дверима, можуть відірватися від автомобілів, вказано у поясненні. Американське управління безпеки дорожнього руху NHTSA заявило про підвищений ризик нещасних випадків, якщо ці деталі відірвуться.

Це не перший відгук Cybertruck. Раніше довелося відремонтувати несправні екрани, педаль акселератора і несправні склоочисники.

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