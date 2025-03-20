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У Tesla нові проблеми: десятки тисяч Cybertruck через дефекти кузова відкликані у США

Київ • УНН

 • 15395 перегляди

Компанія Ілона Маска відкликає понад 46 000 електромобілів Cybertruck, виготовлених за останні 15 місяців. Причина - деталі кузова, які можуть відірватися, що підвищує ризик аварій.

У Tesla нові проблеми: десятки тисяч Cybertruck через дефекти кузова відкликані у США

Компанія Ілона Маска відкликає понад 46 000 електромобілів Cybertruck. Усі вони були виготовлені та продані протягом останніх 15 місяців.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

У  США, виробник електричних автомобілів відкликає 46 000 автомобілів Cybertruck до майстерень через падіння частин кузова. Деякі деталі кузова, прикріплені збоку над дверима, можуть відірватися від автомобілів, вказано у поясненні. Американське управління безпеки дорожнього руху NHTSA заявило про підвищений ризик нещасних випадків, якщо ці деталі відірвуться.

Це не перший відгук Cybertruck. Раніше довелося відремонтувати несправні екрани, педаль акселератора і несправні склоочисники. 

Нагадаємо

Вантажівка Tesla Cybertruck загорілася біля готелю "Trump International Beach Resort" у Лас-Вегасі.

RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.

Вартість X зросла до $44 млрд після фінансових змін Маска, включаючи угоди з акціями та залучення капіталу для погашення боргу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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