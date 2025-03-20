У Tesla нові проблеми: десятки тисяч Cybertruck через дефекти кузова відкликані у США
Київ • УНН
Компанія Ілона Маска відкликає понад 46 000 електромобілів Cybertruck, виготовлених за останні 15 місяців. Причина - деталі кузова, які можуть відірватися, що підвищує ризик аварій.
Компанія Ілона Маска відкликає понад 46 000 електромобілів Cybertruck. Усі вони були виготовлені та продані протягом останніх 15 місяців.
Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У США, виробник електричних автомобілів відкликає 46 000 автомобілів Cybertruck до майстерень через падіння частин кузова. Деякі деталі кузова, прикріплені збоку над дверима, можуть відірватися від автомобілів, вказано у поясненні. Американське управління безпеки дорожнього руху NHTSA заявило про підвищений ризик нещасних випадків, якщо ці деталі відірвуться.
Це не перший відгук Cybertruck. Раніше довелося відремонтувати несправні екрани, педаль акселератора і несправні склоочисники.
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