ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні

Український ринок нових авто у грудні 2024 року визначив своїх фаворитів. Зокрема, лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster. Про це повідомляє УкрАвтопром, пише УНН.

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

Деталі

За даними УкрАвтопром, найпопулярнішим автомобілем грудня на українському ринку нових авто став RENAULT Duster, який уже тривалий час залишається фаворитом.

На другому місці розташувався PEUGEOT Landtrek.

Третє місце у рейтингу посів TOYOTA RAV-4, який залишається улюбленцем серед кросоверів завдяки.

До ТОП-10 нових легковиків грудня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

RENAULT Duster - 495 од.;

PEUGEOT Landtrek - 339 од.;

TOYOTA RAV-4 - 195 од.;

SKODA Kodiaq - 185 од.;

TOYOTA Hilux - 158 од.;

SKODA Octavia - 150 од.;

VOLKSWAGEN Touareg - 146 од.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 142 од.;

KIA Sportage - 138 од.;

SKODA Scala - 121 од.

Нагадаємо

У листопаді українці придбали нових легкових автомобілів на суму 10,2 млрд грн, що на 12% більше ніж торік. Половина всіх витрат припала на п'ять марок: Toyota, BMW, Volkswagen, Audi та Mercedes-Benz.