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ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине: кто возглавил рейтинг в декабре

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине: кто возглавил рейтинг в декабре

Киев  •  УНН

 • 3764 просмотра

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RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.

Украинский рынок новых авто в декабре 2024 года определил своих фаворитов. В частности, лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster. Об этом сообщает УкрАвтопром, пишет УНН.

По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster. 

Детали 

По данным УкрАвтопром, самым популярным автомобилем декабря на украинском рынке новых авто стал RENAULT Duster, который уже длительное время остается фаворитом.

На втором месте расположился PEUGEOT Landtrek.

Третье место в рейтинге занял TOYOTA RAV-4, который остается любимцем среди кроссоверов благодаря.

В ТОП-10 новых легковушек декабря 2024 г., по версии Укравтопрома, вошли:

RENAULT Duster - 495 од;

PEUGEOT Landtrek - 339 ед;

TOYOTA RAV-4 - 195 ед;

SKODA Kodiaq - 185 ед;

TOYOTA Hilux - 158 ед;

SKODA Octavia - 150 ед;

VOLKSWAGEN Touareg - 146 ед;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 142 од;

KIA Sportage - 138 ед;

SKODA Scala - 121 ед.

Напомним 

В ноябре украинцы приобрели новых легковых автомобилей на сумму 10,2 млрд грн, что на 12% больше чем в прошлом году. Половина всех расходов пришлась на пять марок: Toyota, BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
volkswagenVolkswagen
audiAudi
toyotaToyota
ukrainaУкраина