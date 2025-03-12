Трамп подарував Cybertruck своїй 17-річній онуці Каї
Київ • УНН
Дональд Трамп подарував своїй онуці Кай Tesla Cybertruck. Він зазначив, що це безпечний та міцний автомобіль, який підійде для перевезення ключок для гольфу.
Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний подарунок своїй 17-річній онуці Кай – електричний пікап Tesla Cybertruck, передає УНН із посиланням на Daily Mail.
Я купив для дуже особливої молодої жінки, знаєш, я впевнений, ти ніколи не чув про неї, Кай. Вона відмінна гольфістка, і вона кладе ключки в багажник, і я думаю, це дуже безпечна угода, їй це подобається. Їй вона подобається, і вона дуже безпечна, вона дуже міцна, важка, вся зі сталі, нержавіючої сталі
Відомо, що Cybertruck від Tesla доступний у двох версіях. Перша – це стандартна повнопривідна модель з потужністю 600 кінських сил. Друга, більш потужна версія, відома як Cyberbeast, має віддачу в 834 кінські сили. Втім, Трамп не розкрив, який саме варіант пікапа отримала його онука.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив у соцмережі TruthSocial про намір на знак підтримки Ілона Маска. Президент США звинуватив "радикальних лівих" у спробах бойкотувати компанію та її засновника.
12 березня стало відомо про те, що президент США придбав новеньку Tesla, і сам Маск допоміг Трампу обрати авто на під’їзді до Білого дому.