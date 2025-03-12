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Трамп подарував Cybertruck своїй 17-річній онуці Каї

Київ • УНН

 • 19632 перегляди

Дональд Трамп подарував своїй онуці Кай Tesla Cybertruck. Він зазначив, що це безпечний та міцний автомобіль, який підійде для перевезення ключок для гольфу.

Трамп подарував Cybertruck своїй 17-річній онуці Каї

Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний подарунок своїй 17-річній онуці Кай – електричний пікап Tesla Cybertruck, передає УНН із посиланням на Daily Mail.

Я купив для дуже особливої молодої жінки, знаєш, я впевнений, ти ніколи не чув про неї, Кай. Вона відмінна гольфістка, і вона кладе ключки в багажник, і я думаю, це дуже безпечна угода, їй це подобається. Їй вона подобається, і вона дуже безпечна, вона дуже міцна, важка, вся зі сталі, нержавіючої сталі 

- сказав Трамп журналістам.

Відомо, що Cybertruck від Tesla доступний у двох версіях. Перша – це стандартна повнопривідна модель з потужністю 600 кінських сил. Друга, більш потужна версія, відома як Cyberbeast, має віддачу в 834 кінські сили. Втім, Трамп не розкрив, який саме варіант пікапа отримала його онука.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив у соцмережі TruthSocial про намір на знак підтримки Ілона Маска. Президент США звинуватив "радикальних лівих" у спробах бойкотувати компанію та її засновника.

12 березня стало відомо про те, що президент США придбав новеньку Tesla, і сам Маск допоміг Трампу обрати авто на під’їзді до Білого дому.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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