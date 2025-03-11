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Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на підтримку Маска

Київ • УНН

 • 14217 перегляди

Дональд Трамп оголосив про намір придбати нову Tesla на знак підтримки Ілона Маска. Екс-президент звинуватив "радикальних лівих" у спробах бойкотувати компанію та її засновника.

Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на підтримку Маска

Президент-республіканець стверджує, що "радикальні ліві божевільні" намагаються бойкотувати Tesla, а в цей час засновник і генеральний директор компанії робить "фантастичну роботу".

Передає УНН із посиланням на TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі TruthSocial слова підтримки засновнику компаній Tesla і SpaceX, власнику Х, американському мільярдеру Ілону Маску. Зокрема пообіцяв купити новеньку Tesla.

Для республіканців, консерваторів і всіх великих американців Ілон Маск "ставить на кін", щоб допомогти нашій нації, і він робить ФАНТАСТИЧНУ РОБОТУ! Але радикальні ліві божевільні, як вони часто роблять, намагаються незаконно і змовницьки бойкотувати Tesla, одного з найбільших світових автовиробників, і "дитину" Ілона, щоб атакувати і завдати шкоди Ілону і всьому, за що він виступає.

- пише Трамп.

Він згадав про президентські вибори 2024 року, та про те, що у відповідних опонентів нічого не вийшло, та пообіцяв здійснити придбання автомобіля Tesla.

У будь-якому випадку, завтра вранці я куплю новеньку Tesla на знак довіри та підтримки Ілона Маска, справді великого американця. Чому він повинен бути покараний за те, що доклав свої величезні навички до роботи, щоб допомогти ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ???

- зазначив Трамп.

Нагадаємо

П'ять найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Трампа, втратили $210 млрд через падіння фондових ринків. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск - $145 млрд через обвал акцій Tesla.

Сенатор Марк Келлі після візиту до Києва заявив про необхідність подальшої підтримки України. Ілон Маск різко розкритикував позицію сенатора, публічно назвавши його зрадником.

Попри незгоду з політикою США щодо Києва: Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України09.03.25, 21:33 • 46300 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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