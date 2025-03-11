Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на підтримку Маска

Президент-республіканець стверджує, що "радикальні ліві божевільні" намагаються бойкотувати Tesla, а в цей час засновник і генеральний директор компанії робить "фантастичну роботу".

Передає УНН із посиланням на TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі TruthSocial слова підтримки засновнику компаній Tesla і SpaceX, власнику Х, американському мільярдеру Ілону Маску. Зокрема пообіцяв купити новеньку Tesla.

Для республіканців, консерваторів і всіх великих американців Ілон Маск "ставить на кін", щоб допомогти нашій нації, і він робить ФАНТАСТИЧНУ РОБОТУ! Але радикальні ліві божевільні, як вони часто роблять, намагаються незаконно і змовницьки бойкотувати Tesla, одного з найбільших світових автовиробників, і "дитину" Ілона, щоб атакувати і завдати шкоди Ілону і всьому, за що він виступає.

Він згадав про президентські вибори 2024 року, та про те, що у відповідних опонентів нічого не вийшло, та пообіцяв здійснити придбання автомобіля Tesla.

У будь-якому випадку, завтра вранці я куплю новеньку Tesla на знак довіри та підтримки Ілона Маска, справді великого американця. Чому він повинен бути покараний за те, що доклав свої величезні навички до роботи, щоб допомогти ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ???