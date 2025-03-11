Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в поддержку Маска
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о намерении купить новый Tesla в знак поддержки Илона Маска. Экс-президент обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.
Президент-республиканец утверждает, что "радикальные левые сумасшедшие" пытаются бойкотировать Tesla, в то время как основатель и генеральный директор компании делает "фантастическую работу".
Передает УНН со ссылкой на TruthSocial.
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial слова поддержки основателю компаний Tesla и SpaceX, владельцу X, американскому миллиардеру Илону Маску. В частности, пообещал купить новенькую Tesla.
Для республиканцев, консерваторов и всех великих американцев Илон Маск "ставит на кон", чтобы помочь нашей нации, и он делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ! Но радикальные левые сумасшедшие, как они часто делают, пытаются незаконно и заговорщицки бойкотировать Tesla, одного из крупнейших мировых автопроизводителей, и "дитя" Илона, чтобы атаковать и нанести вред Илону и всему, за что он выступает.
Он упомянул о президентских выборах 2024 года, и о том, что у соответствующих оппонентов ничего не вышло, и пообещал осуществить покупку автомобиля Tesla.
В любом случае, завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему он должен быть наказан за то, что приложил свои огромные навыки к работе, чтобы помочь СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ???
Напомним
Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольших потерь понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.
Сенатор Марк Келли после визита в Киев заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины. Илон Маск резко раскритиковал позицию сенатора, публично назвав его предателем.
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