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Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в поддержку Маска

Киев • УНН

 • 14202 просмотра

Дональд Трамп объявил о намерении купить новый Tesla в знак поддержки Илона Маска. Экс-президент обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.

Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в поддержку Маска

Президент-республиканец утверждает, что "радикальные левые сумасшедшие" пытаются бойкотировать Tesla, в то время как основатель и генеральный директор компании делает "фантастическую работу".

Передает УНН со ссылкой на TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial слова поддержки основателю компаний Tesla и SpaceX, владельцу X, американскому миллиардеру Илону Маску. В частности, пообещал купить новенькую Tesla.

Для республиканцев, консерваторов и всех великих американцев Илон Маск "ставит на кон", чтобы помочь нашей нации, и он делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ! Но радикальные левые сумасшедшие, как они часто делают, пытаются незаконно и заговорщицки бойкотировать Tesla, одного из крупнейших мировых автопроизводителей, и "дитя" Илона, чтобы атаковать и нанести вред Илону и всему, за что он выступает.

- пишет Трамп.

Он упомянул о президентских выборах 2024 года, и о том, что у соответствующих оппонентов ничего не вышло, и пообещал осуществить покупку автомобиля Tesla.

В любом случае, завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему он должен быть наказан за то, что приложил свои огромные навыки к работе, чтобы помочь СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ???

- отметил Трамп.

Напомним

Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольших потерь понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.

Сенатор Марк Келли после визита в Киев заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины. Илон Маск резко раскритиковал позицию сенатора, публично назвав его предателем.

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины09.03.25, 21:33 • 46272 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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