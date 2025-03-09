Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины, несмотря на несогласие с политикой Белого дома. По его словам, без Starlink украинские сети были бы разрушены из-за российского глушения коммуникаций.
Глава департамента эффективности правительства США, миллиардер Илон Маск пообещал никогда не отключать системы Starlink для Украины. Об этом говорится в его посте в социальной сети Х, сообщает УНН.
Детали
В то же время он отметил, что не согласен с нынешней политикой Белого дома в отношении Киева.
Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы
При этом он утверждает, что без Starlink украинские сети разрушились бы, поскольку "россияне могут глушить все другие коммуникации".
"Мы бы никогда не сделали такого и не использовали бы это как разменную монету", - резюмировал Маск.
Напомним
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что весь украинский фронт рухнет, если будут отключены системы Starlink. По его словам, они являются основой, без которой не обойдется украинская армия.
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