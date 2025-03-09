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Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Киев • УНН

 • 58173 просмотра

Глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский ответил на заявление Маска о возможном отключении Starlink в Украине. Министр напомнил, что Польша оплачивает услуги на сумму 50 миллионов долларов ежегодно и готова искать других поставщиков.

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Глава МЗС Польши Радослав Сикорский ответил миллиардеру Илону Маску, который говорил, что весь украинский фронт завалится, если будут отключены системы Starlink, подчеркнув, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, а если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, то Польша будет искать новых партнеров.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков

- написал Сикорский. 

Дополнение

Сикорский ответил на сообщение Илона Маска, который заявлял в соцсети Х, что весь украинский фронт завалится, если будут отключены системы Starlink.

Я буквально бросил вызов Путину на физический поединок лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink - это скелет украинской армии. Вся их линия фронта упадет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в безвыходной ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет

- написал Маск.

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink09.03.25, 09:14 • 48664 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп приватно дал понять, что подписанная сделка между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными. Кроме того, Трамп хочет проведения выборов в Украине, а также отставки Президента Украины Владимира Зеленского. 

Павел Башинский

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