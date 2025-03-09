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"Цього буде недостатньо": Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 61688 перегляди

Трамп приватно заявив, що угоди про видобуток копалин недостатньо для відновлення допомоги США Україні. Він вимагає від Зеленського поступок щодо окупованих територій та проведення виборів.

"Цього буде недостатньо": Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп приватно дав зрозуміти, підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими. Окрім того, Трамп хоче проведення виборів в Україні, а також відставки Президента України Володимира Зеленського. Про це пише NBC News з посиланням на джерела, передає УНН.

У той час як американські та українські посадовці готуються до зустрічі в Саудівській Аравії цього тижня, президент Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з країною, що потерпає від війни

- пише видання з посиланням на джерела.

Наголошується, що Трамп хоче, щоб угода була підписана, але також хоче побачити зміни у ставленні Президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати окуповані території росії.

Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певні кроки в напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку з посади лідера своєї країни

- сказало джерело.

Нагадаємо

В The New York Times повідомили про призупинення передачі розвідувальних даних США Україні щодо попередження про удари ворога. Пауза також торкнулася інформації про націлювання систем HIMARS.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про готовність надавати Україні розвідувальні дані. Ця заява прозвучала після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.

Прем'єр Польщі Дональд Туск припускає, що призупинення обміну розвідданими між США та Україною може бути тактикою переговорів. Він вірить у продовження підтримки, але закликає ЄС розвивати власні можливості.

Прем'єр Швеції заявив, що не лише США надають Україні важливі розвіддані, але й інші країни. Це сталося після того, як США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

Велика Британія не припинить надавати розвідувальні дані Україні після призупинення обміну з боку США. Дані включатимуть супутникову розвідку та аналітику для можливості завдання ударів.

Держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник Майк Уолтц зустрінуться з українською делегацією наступного цього, 11 березня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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