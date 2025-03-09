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"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

Киев • УНН

 • 61678 просмотра

Трамп приватно заявил, что соглашений о добыче полезных ископаемых недостаточно для восстановления помощи США Украине. Он требует от Зеленского уступок по оккупированным территориям и проведения выборов.

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

Президент США Дональд Трамп приватно дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными. Кроме того, Трамп хочет проведения выборов в Украине, а также отставки Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, передает УНН.

В то время как американские и украинские чиновники готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп приватно дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными с страной, страдающей от войны

- пишет издание со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что Трамп хочет, чтобы соглашение было подписано, но также хочет увидеть изменения в отношении Президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность пойти на уступки, например, отдать оккупированные территории России.

Трамп также хочет, чтобы Зеленский предпринял определенные шаги в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку с поста лидера своей страны

- сказало источник.

Напомним

В The New York Times сообщили о приостановлении передачи разведывательных данных США Украине относительно предупреждения о ударах врага. Пауза также затронула информацию о нацеливании систем HIMARS.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.

Премьер Польши Дональд Туск предполагает, что приостановление обмена разведданными между США и Украиной может быть тактикой переговоров. Он верит в продолжение поддержки, но призывает ЕС развивать собственные возможности.

Премьер Швеции заявил, что не только США предоставляют Украине важные разведывательные данные, но и другие страны. Это произошло после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановления обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.

Госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф и советник Майк Уолтц встретятся с украинской делегацией в следующую субботу, 11 марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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