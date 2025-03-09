"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

Президент США Дональд Трамп приватно дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными. Кроме того, Трамп хочет проведения выборов в Украине, а также отставки Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, передает УНН.

В то время как американские и украинские чиновники готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп приватно дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными с страной, страдающей от войны