Прем'єр Швеції: не лише США надають Україні важливі розвіддані, але все, що погіршує становище - погано

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував обмеження розвідданих США для України, вказавши, що не лише Сполучені Штати надають Україні важливі розвідувальні дані, але й багато інших країн, пише УНН з посиланням на Dagens Nyheter.

Ми точно не знаємо (які розвідувальні дані) Україна більше не може отримати від США. І не лише США надають Україні важливі розвідувальні дані, але й багато інших. Але все, що погіршує становище України, є поганим - заявив Крістерссон по прибуттю на саміт ЄС.

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.