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Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине

Київ • УНН

 • 21665 перегляди

Джон Реткліфф сподівається, що пауза у наданні розвідувальної допомоги Україні скоро мине. За його словами, США продовжать співпрацю з Україною як раніше для протидії агресії.

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине

Директор ЦРУ Джон Реткліфф сподівається, що пауза з допомогою Україні у тому числі "на розвідувальному фронті" мине, і робота з Україною продовжиться як і раніше. Про це він сказав в ефірі Fox Business у середу, пише УНН.

Деталі

Реткліфф зауважив, що "те, що президент Трамп сказав... він попросив паузи". "Президент Трамп - мирний президент,.. він хоче покласти край війнам, що існують", - вказав він.

Він вказав на те, що Трамп ставив запитання про прихильність до мирного процесу і сказав "давайте поставимо на паузу", і вказав на те, що "ми бачили реакцію" - повідомлення Президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що на військовому фронті та на розвідувальному фронті пауза, яка дозволила цьому відбутися, я думаю, мине, і я думаю, що ми працюватимемо пліч-о-пліч з Україною, як раніше", - сказав Реткліфф.

З його слів, "щоб відкинути агресію, яка там є", "щоб дати світу краще місце для просування цих мирних переговорів".

Раніше

Журналісти Fox повідомили, що директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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