Директор ЦРУ раскрыл детали "паузы" в помощи США Украине: надеется, что "на разведывательном фронте" она пройдет
Киев • УНН
Джон Реткліфф надеется, что пауза в предоставлении разведывательной помощи Украине скоро закончится. По его словам, США продолжат сотрудничество с Украиной, как и прежде, для противодействия агрессии.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф надеется, что пауза с помощью Украине, в том числе "на разведывательном фронте", пройдет, и работа с Украиной продолжится как и прежде. Об этом он сказал в эфире Fox Business в среду, пишет УНН.
Детали
Ретклифф отметил, что "то, что президент Трамп сказал... он попросил паузу". "Президент Трамп - президент мира,.. он хочет положить конец существующим войнам", - отметил он.
Он указал на то, что Трамп задавал вопрос о приверженности мирному процессу и сказал "давайте поставим на паузу", а также указал на то, что "мы видели реакцию" - сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.
"Я думаю, что на военном фронте и на разведывательном фронте пауза, которая позволила этому произойти, я думаю, пройдет, и я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной, как и прежде", - сказал Ретклифф.
По его словам, "чтобы отразить агрессию, которая там есть", "чтобы дать миру лучшее место для продвижения этих мирных переговоров".
Ранее
Журналисты Fox сообщили, что директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.