Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні, повідомив журналіст Fox Business Едвард Лоуренс у X, пише УНН.

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"Директор ЦРУ Джон Реткліфф щойно повідомив,.. що США поставили на паузу постачання зброї та розвідданих Україні", - написав журналіст Fox Business Едвард Лоуренс.

З його слів, "Реткліфф каже, що він з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до Трампа".

При цьому журналістка Fox News Джекі Гайнріх написала у X, що Реткліфф "неявно підтвердив" статтю FT, що США "відрізає" обмін розвідданими з Україною, - зсилаючись на "паузу на військовому фронті, на фронті розвідки".

США "відрізають" обмін розвідданими з Україною - FT