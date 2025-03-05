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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24062 перегляди

Директор ЦРУ Джон Реткліфф оголосив про тимчасове припинення поставок зброї та розвідданих Україні. Рішення пов'язане з очікуванням відповіді на лист до Трампа.

Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні, повідомив журналіст Fox Business Едвард Лоуренс у X, пише УНН.

Деталі

"Директор ЦРУ Джон Реткліфф щойно повідомив,.. що США поставили на паузу постачання зброї та розвідданих Україні", - написав журналіст Fox Business Едвард Лоуренс.

З його слів, "Реткліфф каже, що він з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до Трампа".

При цьому журналістка Fox News Джекі Гайнріх написала у X, що Реткліфф "неявно підтвердив" статтю FT, що США "відрізає" обмін розвідданими з Україною, - зсилаючись на "паузу на військовому фронті, на фронті розвідки".

США "відрізають" обмін розвідданими з Україною - FT05.03.25, 14:29 • 20492 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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