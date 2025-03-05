Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили поставки разведданных Украине - СМИ
Киев • УНН
Директор ЦРУ Джон Ретклифф объявил о временном прекращении поставок оружия и разведданных Украине. Решение связано с ожиданием ответа на письмо к Трампу.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу в поставках оружия и разведданных Украине, сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в X, пишет УНН.
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"Директор ЦРУ Джон Ретклифф только что сообщил,.. что США приостановили поставки оружия и разведданных Украине", - написал журналист Fox Business Эдвард Лоуренс.
По его словам, "Ретклифф говорит, что он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту Дональду Трампу".
При этом журналистка Fox News Джеки Хайнрих написала в X, что Ретклифф "неявно подтвердил" статью FT, что США "отрезают" обмен разведданными с Украиной, - ссылаясь на "паузу на военном фронте, на фронте разведки".
США "отрезали" обмен разведданными с Украиной - FT05.03.25, 14:29 • 20492 просмотра