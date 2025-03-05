США "отрезали" обмен разведданными с Украиной - FT
Киев • УНН
США решили заморозить предоставление разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи. Три официальных лица подтвердили заморозку каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.
США пошли на замораживание предоставления разведывательных данных Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"США отрезали обмен разведданными с Киевом, что может серьезно осложнить способность украинских военных атаковать российские войска", - пишет FT со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
Этот шаг, как отмечается, последовал за решением администрации Трампа в понедельник приостановить поставки военной помощи Украине.
"Три официальных лица, знакомых с решением, подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом", - пишет издание.
Ранее
Daily Mail 4 марта поздно вечером сообщило, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.