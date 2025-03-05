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США "отрезали" обмен разведданными с Украиной - FT

Киев • УНН

 • 20492 просмотра

США решили заморозить предоставление разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи. Три официальных лица подтвердили заморозку каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.

США "отрезали" обмен разведданными с Украиной - FT

США пошли на замораживание предоставления разведывательных данных Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"США отрезали обмен разведданными с Киевом, что может серьезно осложнить способность украинских военных атаковать российские войска", - пишет FT со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Этот шаг, как отмечается, последовал за решением администрации Трампа в понедельник приостановить поставки военной помощи Украине.

"Три официальных лица, знакомых с решением, подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом", - пишет издание.

Ранее

Daily Mail 4 марта поздно вечером сообщило, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.

Юлия Шрамко

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