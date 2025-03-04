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Туск про призупинення допомоги США Україні: Польща підтверджує заяви американської сторони

Київ • УНН

 • 20488 перегляди

Прем'єр Польщі Туск підтвердив призупинення американської допомоги Україні на основі отриманих звітів. Польський уряд планує виділити 30 млрд злотих на оборону та готується до надзвичайних рішень.

Туск про призупинення допомоги США Україні: Польща підтверджує заяви американської сторони

Повідомлення, які отримує польська сторона, підтверджують заяви американської сторони, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи призупинення допомоги США Україні, пише УНН з посиланням на GazetaPrawna.pl.

Деталі

Туск наголосив, що "немає підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами". "Повідомлення, які надходять з кордону, з нашого хабу,.. підтверджують заяви американської сторони. Це, звісно, ​​ставить Європу, Україну, Польщу у складнішу ситуацію, але ми повинні з цією ситуацією зіткнутися", - сказав прем'єр Польщі.

"Ситуація серйозна, я не маю нікого переконувати, що вона вимагає особливої ​​концентрації з боку уряду", - сказав Туск на початку засідання уряду у вівторок.

Він підкреслив, що через таку ситуацію польський уряд буде змушений ухвалювати рішення в спосіб у "певному сенсі надзвичаний".

Міністерство фінансів і регіональної політики Польщі бачить можливість перекинути до 30 мільярдів злотих на витрати на оборону та збройову промисловість, ідеться у заяві Туска у вівторок перед засіданням уряду.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, за даними медіа з Білого дому, наказав призупинити військову допомогу Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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