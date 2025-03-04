Туск о приостановке помощи США Украине: Польша подтверждает заявления американской стороны
Киев • УНН
Премьер Польши Туск подтвердил приостановку американской помощи Украине на основе полученных отчетов. Польское правительство планирует выделить 30 миллиардов злотых на оборону и готовится к чрезвычайным решениям.
Сообщения, которые получает польская сторона, подтверждают заявления американской стороны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя приостановку помощи США Украине, пишет УНН со ссылкой на GazetaPrawna.pl.
Детали
Туск подчеркнул, что "нет оснований" считать заявления американской стороны "просто словами". "Сообщения, которые поступают с границы, из нашего хаба,.. подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны столкнуться с этой ситуацией", - сказал премьер Польши.
"Ситуация серьезная, я не имею никого убеждать, что она требует особой концентрации со стороны правительства", - сказал Туск в начале заседания правительства во вторник.
Он подчеркнул, что из-за такой ситуации польское правительство будет вынуждено принимать решения в "определенном смысле чрезвычайным" образом.
Министерство финансов и региональной политики Польши видит возможность перераспределить до 30 миллиардов злотых на расходы на оборону и оружейную промышленность, говорится в заявлении Туска во вторник перед заседанием правительства.
Напомним
Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ из Белого дома, приказал приостановить военную помощь Украине.