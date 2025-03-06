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Премьер Швеции: не только США предоставляют Украине важные разведданные, но все, что ухудшает положение, - плохо

Киев • УНН

 • 17259 просмотра

Премьер Швеции заявил, что не только США предоставляют Украине важные разведданные, но и другие страны. Это произошло после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Премьер Швеции: не только США предоставляют Украине важные разведданные, но все, что ухудшает положение, - плохо

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал ограничения разведданных США для Украины, указав, что не только Соединенные Штаты предоставляют Украине важные разведывательные данные, но и многие другие страны, пишет УНН со ссылкой на Dagens Nyheter.

Мы точно не знаем (какие разведывательные данные) Украина больше не может получить от США. И не только США предоставляют Украине важные разведывательные данные, но и многие другие. Но все, что ухудшает положение Украины, является плохим

- заявил Кристерссон по прибытии на саммит ЕС.

Контекст

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Позже директор ЦРУ Джон Ретклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную".

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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