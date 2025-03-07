Британія продовжить передавати розвіддані Україні попри рішення США - Guardian

Велика Британія продовжить передавати Україні розвідувальні дані, навіть після призупинення такого обміну з боку США. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Лондон надаватиме Києву як розвіддані, так і їхній аналіз. Водночас британські джерела визнають, що ці можливості значно поступаються американським і не зможуть повністю замінити потік інформації, який надходив із США.

"Вони не настільки далекобійні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їх місце", - сказав колишній інсайдер Вайтхолла. Але, як зазначається, вони дозволять Україні зберегти деяке раннє попередження про атаки і певний ступінь можливості глибокого удару по росії.

Зазначається, що дані розвідки, зібрані з супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних військ, збираються і передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість завдання глибоких ракетних і безпілотних ударів по території росії.

Нагадаємо

6 березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у звʼязку з тим, що США призупинили обмін розвідданими з Києвом, Франція пропонує Україні розвідувальні дані.