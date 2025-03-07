Великобритания продолжит передавать разведданные Украине, несмотря на решение США - Guardian
Киев • УНН
Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановки обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.
Великобритания продолжит передавать Украине разведывательные данные, даже после приостановки такого обмена со стороны США. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, Лондон будет предоставлять Киеву как разведданные, так и их анализ. В то же время британские источники признают, что эти возможности значительно уступают американским и не смогут полностью заменить поток информации, который поступал из США.
"Они не настолько дальнобойные, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", - сказал бывший инсайдер Уайтхолла. Но, как отмечается, они позволят Украине сохранить некоторое раннее предупреждение об атаках и определённую степень возможности глубокого удара по россии.
Отмечается, что данные разведки, собранные с помощью спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных войск, собираются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения глубоких ракетных и беспилотных ударов по территории россии.
Напоминаем
6 марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с тем, что США приостановили обмен разведданными с Киевом, Франция предлагает Украине разведывательные данные.