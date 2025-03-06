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Франція готова замінити США у наданні розвіддaних Україні

Київ • УНН

 • 20182 перегляди

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про готовність надавати Україні розвідувальні дані. Ця заява прозвучала після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.

Франція готова замінити США у наданні розвіддaних Україні

Франція пропонує Україні розвідувальні дані на тлі призупинення їх надання Вашингтоном, заявив у четвер міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише УНН з посиланням на France 24.

Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям

- сказав Себастьєн Лекорню радіо France Inter.

Вашингтон заявив у середу, що призупиняє обмін розвідданими з Києвом.

Доповнення

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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