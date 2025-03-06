Франция готова заменить США в предоставлении разведданных Украине
Киев • УНН
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.
Франция предлагает Украине разведывательные данные на фоне приостановления их предоставления Вашингтоном, заявил в четвер министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам
Вашингтон заявил в среду, что приостанавливает обмен разведданными с Киевом.
Дополнение
3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.
Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Ретклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".
4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "неприятную".
Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.